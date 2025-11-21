Берое и Спартак Варна с равенство на старта на кръга

Берое и Спартак Варна не се победиха, завършвайки 0:0 в двубой от 16-ия кръг на първенството.

Беройци изиграха цялото второ полувреме в намален състав, след като капитанът Хуан Пабло Саломони бе изгонен с директен червен картон в самия край на първата част. Малко преди това, в 35-ата минута, гол на „соколите“ бе отменен след намеса на ВАР.

Старозагорци вече натрупаха серия от шест поредни мача без победа в първенството. От своя страна Спартак Варна прекъсна негативната си поредица от две последователни загуби – от Добруджа и Септември – с това равенство под Аязмото.

В класирането Спартак Варна заема девето място с 17 точки, докато Берое е 13-и с актив от 15.

Още в 10-ата минута Жоао Милейрао допусна груба грешка и подари топката на Спартак Варна, но Георг Стояновски не успя да се възползва от подаръка и ударът му не затрудни домакинската отбрана.

Варненци опитаха заучено изпълнение при корнер в 24-ата минута – топката беше насочена към Жак Пехливанов, който стреля от въздуха извън наказателното поле, но ударът му премина над напречната греда.

В 35-ата минута Деян Лозев центрира в наказателното поле и Шанде прати топката във вратата на Валентино Кинтеро. След продължителна намеса на ВАР и лично разглеждане на ситуацията от рефера Денислав Сталев попадението беше отменено поради засада на Стояновски.

В края на първата част Хуан Пабло Саломони опита удар, но не успя да прибере крака си и удари вратаря на гостите Максим Ковальов. След преглед на ВАР Сталев показа директен червен картон на капитана на Берое в 44-ата минута.

В 64-ата минута Дамян Йорданов стреля мощно от дистанция, но топката премина покрай целта.

След почивката двата отбора така и не стигнаха до сериозни голови положения.

В 84-ата минута Нене нанесе удар от границата на наказателното поле, но Ковальов улови без проблем.

БЕРОЕ - СПАРТАК ВАРНА 0:0

БЕРОЕ: 99. Валентино Кинтеро, 25. Жоао Милейрао, 3. Хуан Пабло Саломони - К, 4. Факундо Костантини, 27. Аугусто Дабо (73 - 23. Тижан Сона), 24. Стефан Гаврилов, 17. Уеслей Да Роча (73 - 5. Кайо Лопес), 10. Даниел Бодега - Нене (86 - 8. Алехандро Масого), 11. Исмаел Ферер, 21. Алберто Салидо (90+2 - 22. Мирослав Георгиев), 15. Факундо Аларкон

Треньор: Алехандро Сагерас

СПАРТАК ВАРНА: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 20. Деян Лозев - К, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов (67 - 93. Луис Пахама), 90. Георг Стояновски

Треньор: Гьоко Хаджиевски