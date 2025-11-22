Новини
Арда спря устрема на ЦСКА 1948 към върха

22 Ноември, 2025 14:08 1 308 13

Тимът от Кърджали с "класическа" победа

Ангел Лазаров

Арда категорично надигра и победи ЦСКА 1948 с 3:0 в първия мач от 16-ия кръг на Първа лига.

Срещата в Кърджали започна с високо темпо, а в 31-ата минута опитният Ивелин Попов даде тон на победата, разписвайки се с хладнокръвен удар.

Малко преди почивката, в 43-ата минута, Бирсент Карагарен удвои преднината на кърджалийци след прецизно подаване от Андре Шиняшики, с което буквално разколеба гостите от София.

В добавеното време на двубоя, когато всички очакваха последния съдийски сигнал, Антонио Вутов оформи класическия резултат 3:0, възползвайки се от асистенция на Светослав Ковачев.

Така Арда не остави никакви шансове на "червените" да се доближат до лидера Левски.

След този успех Арда се изкачи на осмата позиция във временното класиране с актив от 19 точки. ЦСКА 1948 остава на второ място с 30 точки, като изостава на пет пункта от първенеца Левски.


  • 1 Някой

    5 1 Отговор
    Изключително слаб мач за ЦСКА 1948. Нищо общо дори с предният загубен мач срещу Черно море. Въобще не можаха да влезнат в мача. И по принцип им липсва скорост. Издъниха се по бековете и разкъсване на линиите. Русев бе уморен и трябваше да го пази за резерва. Много играчи не направиха нищо.

    14:18 22.11.2025

  • 2 Цеката

    10 0 Отговор
    Малиии ..

    14:24 22.11.2025

  • 3 ЗАПОВЕД ОТ ШИШИ И ТИКВУН

    9 12 Отговор
    Всички лягат за да стане Подуяне първи ! Елементарни са в наглостта си да уреждат мачове !

    Коментиран от #4, #5, #11

    14:58 22.11.2025

  • 4 мдаааа

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "ЗАПОВЕД ОТ ШИШИ И ТИКВУН":

    След спонсорството на един отбор от млад , пълничък бизнесмен , името му ще бъде променено на - Леевски ...

    15:15 22.11.2025

  • 5 Ку-ку

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "ЗАПОВЕД ОТ ШИШИ И ТИКВУН":

    Абе не бъркай припоците Етрополски-Литексови с неговите сателити в групата...и въпреки това не можете да отлепите с тази "звездна селекция", която имате.....🤣🤣🤣

    Коментиран от #6, #7

    15:25 22.11.2025

  • 6 КуКич ,

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ку-ку":

    Виж 4 ... 🤭🤫

    Коментиран от #9

    15:28 22.11.2025

  • 7 Алооо

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ку-ку":

    Пощенец

    15:32 22.11.2025

  • 8 Цветомире

    1 2 Отговор
    Отправяй тези менте треньори към Сливен за да ти се оправи отбора!

    15:36 22.11.2025

  • 9 Ку-ку

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "КуКич ,":

    Май е по-добре "Леевски" отколкото Литекс, който е рембрандиран в ЦСКА (между другото какво означава вече това в превод ЦСКА 🤣🤣🤣) и да си мислят, че като са се "припознали" с няколко отбора и ощетили държавата с 20-30млн. неплатени данъци са станали "истинското" ЦСКА.....ей,Богу няма такова падение... 🙏😭🤣🤣🤣.....но пък вие заблудените си плювайте по Левски и гледайте как се прави отбор с "5 лева"....
    Айде и дано успеете на баража тази година поне с тази "звездна" милионна селекция... 😅

    Коментиран от #10

    16:23 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гуцката

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЗАПОВЕД ОТ ШИШИ И ТИКВУН":

    Всички лягат за да могат микренци да се доберат до първата четворка!

    16:54 22.11.2025

  • 12 Ку-ку

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "КУРЗАЛЕСКИ":

    И пак е пак е по-добре от Литекс - Етрополе - ЦСКА.....и последния да затвори вратата, 625припоци.. 🤣🤣🤣

    17:01 22.11.2025

  • 13 Арда

    4 0 Отговор
    Ще мачкаме от сега нататък.Бихме два претендента за първото място,кой го е очаквал това.

    17:08 22.11.2025

