Арда спря устрема на ЦСКА 1948 към върха

Арда категорично надигра и победи ЦСКА 1948 с 3:0 в първия мач от 16-ия кръг на Първа лига.

Срещата в Кърджали започна с високо темпо, а в 31-ата минута опитният Ивелин Попов даде тон на победата, разписвайки се с хладнокръвен удар.

Малко преди почивката, в 43-ата минута, Бирсент Карагарен удвои преднината на кърджалийци след прецизно подаване от Андре Шиняшики, с което буквално разколеба гостите от София.

В добавеното време на двубоя, когато всички очакваха последния съдийски сигнал, Антонио Вутов оформи класическия резултат 3:0, възползвайки се от асистенция на Светослав Ковачев.

Така Арда не остави никакви шансове на "червените" да се доближат до лидера Левски.

След този успех Арда се изкачи на осмата позиция във временното класиране с актив от 19 точки. ЦСКА 1948 остава на второ място с 30 точки, като изостава на пет пункта от първенеца Левски.