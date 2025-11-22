Арда спря устрема на ЦСКА 1948 към върха

Арда категорично надигра и победи ЦСКА 1948 с 3:0 в първия мач от 16-ия кръг на Първа лига.
Срещата в Кърджали започна с високо темпо, а в 31-ата минута опитният Ивелин Попов даде тон на победата, разписвайки се с хладнокръвен удар.
Малко преди почивката, в 43-ата минута, Бирсент Карагарен удвои преднината на кърджалийци след прецизно подаване от Андре Шиняшики, с което буквално разколеба гостите от София.
В добавеното време на двубоя, когато всички очакваха последния съдийски сигнал, Антонио Вутов оформи класическия резултат 3:0, възползвайки се от асистенция на Светослав Ковачев.
Така Арда не остави никакви шансове на "червените" да се доближат до лидера Левски.
След този успех Арда се изкачи на осмата позиция във временното класиране с актив от 19 точки. ЦСКА 1948 остава на второ място с 30 точки, като изостава на пет пункта от първенеца Левски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
14:18 22.11.2025
2 Цеката
14:24 22.11.2025
3 ЗАПОВЕД ОТ ШИШИ И ТИКВУН
Коментиран от #4, #5, #11
14:58 22.11.2025
4 мдаааа
До коментар #3 от "ЗАПОВЕД ОТ ШИШИ И ТИКВУН":След спонсорството на един отбор от млад , пълничък бизнесмен , името му ще бъде променено на - Леевски ...
15:15 22.11.2025
5 Ку-ку
До коментар #3 от "ЗАПОВЕД ОТ ШИШИ И ТИКВУН":Абе не бъркай припоците Етрополски-Литексови с неговите сателити в групата...и въпреки това не можете да отлепите с тази "звездна селекция", която имате.....🤣🤣🤣
Коментиран от #6, #7
15:25 22.11.2025
6 КуКич ,
До коментар #5 от "Ку-ку":Виж 4 ... 🤭🤫
Коментиран от #9
15:28 22.11.2025
7 Алооо
До коментар #5 от "Ку-ку":Пощенец
15:32 22.11.2025
8 Цветомире
15:36 22.11.2025
9 Ку-ку
До коментар #6 от "КуКич ,":Май е по-добре "Леевски" отколкото Литекс, който е рембрандиран в ЦСКА (между другото какво означава вече това в превод ЦСКА 🤣🤣🤣) и да си мислят, че като са се "припознали" с няколко отбора и ощетили държавата с 20-30млн. неплатени данъци са станали "истинското" ЦСКА.....ей,Богу няма такова падение... 🙏😭🤣🤣🤣.....но пък вие заблудените си плювайте по Левски и гледайте как се прави отбор с "5 лева"....
Айде и дано успеете на баража тази година поне с тази "звездна" милионна селекция... 😅
Коментиран от #10
16:23 22.11.2025
11 Гуцката
До коментар #3 от "ЗАПОВЕД ОТ ШИШИ И ТИКВУН":Всички лягат за да могат микренци да се доберат до първата четворка!
16:54 22.11.2025
12 Ку-ку
До коментар #10 от "КУРЗАЛЕСКИ":И пак е пак е по-добре от Литекс - Етрополе - ЦСКА.....и последния да затвори вратата, 625припоци.. 🤣🤣🤣
17:01 22.11.2025
13 Арда
17:08 22.11.2025