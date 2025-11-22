Новини
Калояна Налбантова отпадна след здрава битка на четвъртфиналите в Глазгоу

22 Ноември, 2025 17:02 587 0

  • бадминтон-
  • калояна налбантова-
  • международен турнир-
  • international challenge -
  • глазгоу

Българката отстъпи пред коравата представителка на Южна Корея Джо-юн Ким

Калояна Налбантова отпадна след здрава битка на четвъртфиналите в Глазгоу - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската надежда в бадминтона Калояна Налбантова приключи участието си на престижния международен турнир от сериите "International Challenge" в шотландската столица Глазгоу, след като бе спряна на четвъртфиналната фаза.

Само на 19 години, талантливата ни състезателка, която бе сред поставените в основната схема, се изправи срещу коравата представителка на Южна Корея Джо-юн Ким. В оспорван двубой, продължил 51 минути, Налбантова отстъпи с резултат 18:21, 18:21.

Във втория гейм българката демонстрира борбен дух и дори поведе в резултата, но в решителните моменти Ким показа хладнокръвие и реализира серия от четири безответни точки, с което сложи точка на срещата.

Възпитаничката на треньора Стилиян Макарски бе единствената българска представителка в надпреварата.


Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

