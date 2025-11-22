Калояна Налбантова отпадна след здрава битка на четвъртфиналите в Глазгоу

Българската надежда в бадминтона Калояна Налбантова приключи участието си на престижния международен турнир от сериите "International Challenge" в шотландската столица Глазгоу, след като бе спряна на четвъртфиналната фаза.

Само на 19 години, талантливата ни състезателка, която бе сред поставените в основната схема, се изправи срещу коравата представителка на Южна Корея Джо-юн Ким. В оспорван двубой, продължил 51 минути, Налбантова отстъпи с резултат 18:21, 18:21.

Във втория гейм българката демонстрира борбен дух и дори поведе в резултата, но в решителните моменти Ким показа хладнокръвие и реализира серия от четири безответни точки, с което сложи точка на срещата.

Възпитаничката на треньора Стилиян Макарски бе единствената българска представителка в надпреварата.