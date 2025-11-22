Новини
Локомотив София прекъсна 11-годишна суша с победа на "Тича"

22 Ноември, 2025 16:44

"Железничарите" спечелиха с 1:0 срещу Черно море

Локомотив София прекъсна 11-годишна суша с победа на "Тича" - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След повече от десетилетие чакане, Локомотив София най-сетне отново триумфира на стадион "Тича", като надделя над Черно море с минималното 1:0 в двубой от 16-ия кръг на Първа лига.

Сидни Селсо прати топката в мрежата още във втората минута. Радостта на "моряците" обаче бе краткотрайна – попадението бе отменено поради засада на негов съотборник.

Малко по-късно, в 13-ата минута, и "железничарите" от София усетиха горчивината на отменен гол – този път Георги Гинчев анулира попадението на Реян Даскалов заради игра с ръка в атаката.

Все пак гостите от столицата успяха да открият резултата в 19-ата минута, когато Райън Бидунга се разписа и донесе ценен аванс на Локо София преди почивката.

След подновяването на играта Черно море отново намери път към вратата, но съдбата не бе на тяхна страна – втори гол на Селсо бе отменен, този път след намесата на ВАР, заради засада.

С този успех възпитаниците на Станислав Генчев се изкачиха на осмата позиция във временното класиране, събирайки 19 точки. Черно море остава на трето място с актив от 27 точки.

ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 0:1

0:1 Райън Бидунга 19'

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов, 4. Росен Стефанов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов - К (74 - 19. Георги Лазаров), 10. Асен Чандъров, 39. Николай Златев (59 - 16. Андреяс Калкан), 11. Жоао Педро (65 - 17. Мартин Милушев), 77. Селсо Сидни, 9. Густаво Франса (59 - 20. Фелипе Кардозо)

Старши треньор: Илиан Илиев

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 99. Мартин Величков, 14. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров, 31. Красимир Станоев - К (74 - 58. Октавио), 4. Садио Дембеле, 22. Реян Даскалов, 27. Патрик-Габриел Галчев (45+1 - 2. Джуниет Али), 8. Луанн Аугусто (46 - 5. Ерол Дост), 91. Райън Бидунга, 7. Спас Делев (61 - 10. Георги Минчев), 77. Кауе Карузо (61 - 13. Диего Рапосо)

Старши треньор: Станислав Генчев


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СрамПозор

    1 1 Отговор
    горките бедни тимажии, нямат кинти за читав централен защитник и за дефанзивен халф, разчитат на дъртия панайотов и неставащите стефанов, милушев и др неможачи ............смешници.

    16:57 22.11.2025

  • 2 Локо Пд

    3 1 Отговор
    Браво на Адашите сега да бият и за купата Припспор.

    17:04 22.11.2025

  • 3 Сандо

    2 1 Отговор
    Поредният съдийски гаф при отменения гол на Локото.

    17:09 22.11.2025

  • 4 Чичо Гошо

    1 0 Отговор
    Само Локо!

    18:49 22.11.2025

