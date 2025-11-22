Нотингам Форест шокира Ливърпул с разгром и постави Арне Слот под напрежение

Нотингам Форест поднесе една от най-големите изненади в 12-ия кръг на Висшата лига, като разгроми Ливърпул с убедителното 3:0 на "Анфийлд". Този резултат не само разтърси феновете на домакините, но и засили слуховете за евентуална раздяла с мениджъра Арне Слот.
В 33-ата минута Мурило даде тон на сензационната вечер, след като откри резултата за гостите. Малко по-късно Форест можеше да удвои преднината си, но попадение бе отменено заради игра с ръка.
В началото на второто полувреме Николо Савона удвои аванса на "червените", а в 78-ата минута Морган Гибс-Уайт сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:0.
След този успех, възпитаниците на Шон Дайч се изкачиха до 16-ата позиция с 12 точки, докато Ливърпул продължава да затъва и вече заема 11-о място с 18 точки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ливърпул
Коментиран от #3
19:17 22.11.2025
2 ?????
Можехме навремето.
20:05 22.11.2025
3 МърсиСайд
До коментар #1 от "Ливърпул":как 0 бе, гравенберх и макалистър са дефанзивни халфове, собослай е навсякъде, халфове бол, колектива е наникъде, да неможеш да организираш играчите си е треньорска грешка ..............
20:24 22.11.2025
4 Пешо
01:22 23.11.2025