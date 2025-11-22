Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нотингам Форест шокира Ливърпул с разгром и постави Арне Слот под напрежение

Нотингам Форест шокира Ливърпул с разгром и постави Арне Слот под напрежение

22 Ноември, 2025 19:09 1 390 4

  • нотингам форест -
  • изненади -
  • висшата лига-
  • ливърпул -
  • анфийлд-
  • арне слот

Бъдещето на мениджъра изглежда все по-несигурно

Нотингам Форест шокира Ливърпул с разгром и постави Арне Слот под напрежение - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нотингам Форест поднесе една от най-големите изненади в 12-ия кръг на Висшата лига, като разгроми Ливърпул с убедителното 3:0 на "Анфийлд". Този резултат не само разтърси феновете на домакините, но и засили слуховете за евентуална раздяла с мениджъра Арне Слот.

В 33-ата минута Мурило даде тон на сензационната вечер, след като откри резултата за гостите. Малко по-късно Форест можеше да удвои преднината си, но попадение бе отменено заради игра с ръка.

В началото на второто полувреме Николо Савона удвои аванса на "червените", а в 78-ата минута Морган Гибс-Уайт сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:0.

След този успех, възпитаниците на Шон Дайч се изкачиха до 16-ата позиция с 12 точки, докато Ливърпул продължава да затъва и вече заема 11-о място с 18 точки.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ливърпул

    6 1 Отговор
    със схема 2-0-8 да спечелиш мач е подигравка! Слот вън!

    Коментиран от #3

    19:17 22.11.2025

  • 2 ?????

    9 1 Отговор
    Аз пък си спомних как през 1980 ЦСКА елиминира Нотингам в КЕШ с гол на Ружди Керимов.
    Можехме навремето.

    20:05 22.11.2025

  • 3 МърсиСайд

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ливърпул":

    как 0 бе, гравенберх и макалистър са дефанзивни халфове, собослай е навсякъде, халфове бол, колектива е наникъде, да неможеш да организираш играчите си е треньорска грешка ..............

    20:24 22.11.2025

  • 4 Пешо

    1 0 Отговор
    Нюкасъл шокира, Нотингам Форест шокира други думи не знаете ли, господа информатори... Жалко.

    01:22 23.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ