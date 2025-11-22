Барселона триумфира с убедителна победа при завръщането си на обновения „Камп Ноу“

Барселона отпразнува бляскаво завръщане на своя легендарен „Камп Ноу“, като разгроми Атлетик Билбао с категоричното 4:0 в среща от 13-ия кръг на Ла Лига. След повече от две години отсъствие от своя дом, каталунците демонстрираха класа и вдъхновение пред екзалтираните си фенове.

Роберт Левандовски даде тон на празненствата, разписвайки се в 4-ата минута и поставяйки началото на головото шоу.

В самия край на първото полувреме Феран Торес удвои аванса на домакините, след като получи прецизен пас от младата сензация Ламин Ямал.

След почивката Барса не намали темпото – Фермин Лопес покачи на 3:0, а малко по-късно гостите останаха с човек по-малко, след като Ойхан Сансет бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение.

В последните минути на срещата Феран Торес оформи крайния резултат, реализирайки втория си гол в мача.

С този успех „блаугранас“ временно оглавиха класирането в Ла Лига с 31 точки, изпреварвайки Реал Мадрид, който има мач по-малко и ще играе утре. Атлетик Билбао заема осмата позиция с 17 точки.