Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона триумфира с убедителна победа при завръщането си на обновения „Камп Ноу“

Барселона триумфира с убедителна победа при завръщането си на обновения „Камп Ноу“

22 Ноември, 2025 19:25 1 095 1

  • барселона -
  • завръщане-
  • камп ноу-
  • атлетик билбао -
  • ла лига

Каталунците победиха Атлетик Билбао

Барселона триумфира с убедителна победа при завръщането си на обновения „Камп Ноу“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона отпразнува бляскаво завръщане на своя легендарен „Камп Ноу“, като разгроми Атлетик Билбао с категоричното 4:0 в среща от 13-ия кръг на Ла Лига. След повече от две години отсъствие от своя дом, каталунците демонстрираха класа и вдъхновение пред екзалтираните си фенове.

Роберт Левандовски даде тон на празненствата, разписвайки се в 4-ата минута и поставяйки началото на головото шоу.

В самия край на първото полувреме Феран Торес удвои аванса на домакините, след като получи прецизен пас от младата сензация Ламин Ямал.

След почивката Барса не намали темпото – Фермин Лопес покачи на 3:0, а малко по-късно гостите останаха с човек по-малко, след като Ойхан Сансет бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение.

В последните минути на срещата Феран Торес оформи крайния резултат, реализирайки втория си гол в мача.

С този успех „блаугранас“ временно оглавиха класирането в Ла Лига с 31 точки, изпреварвайки Реал Мадрид, който има мач по-малко и ще играе утре. Атлетик Билбао заема осмата позиция с 17 точки.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стас

    0 0 Отговор
    Еспанята си се радва на обновения „Камп Ноу“,а България няма ни един такъв стадион. Трябва да се построят нови,закрити с навеси стадиони,а не да разчитаме на старите и дъжд да ни вали там,ако присъстваме на футболни мачове или на концерти. Нали уж сме в Европейския Съюз?!?!?!

    08:55 23.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ