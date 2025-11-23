Новини
Преслав Николов триумфира със злато на Европейската купа по джудо за кадети в Солун

23 Ноември, 2025 05:56 653 1

Иво Галенков се класира на пето място в категория до 60 кг.

Преслав Николов триумфира със злато на Европейската купа по джудо за кадети в Солун - 1
Снимка: Българска Федерация Джудо
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Преслав Николов стана шампион, а Иво Галенков се нареди пети на европейската купа за кадети в Солун (Гърция), квалификация за младежките олимпийски игри догодина.

Николов записа 6 победи, за да стигне до златото в категория до 66 кг. На старта се наложи над турчина Еге Кесгин с ипон за 2,04 мин, после преодоля Кристиян Бутучи (Хърватия) с вадзари. Последва успех над Николози Мцедлишвили (Грузия) - ипон за 30 сек. и Итамар Кохен (Израел) - успех след трето наказание в продължението, битката продължи 6,46 мин.

В полуфиналите Преслав преодоля Алесандро Ерколи (Италия) за 2,17 мин, а на финала постигна успех срещу грузинеца Ника Бреквадзе (Грузия) за 3,18 мин.

Титлата е първа за Преслав на състезание от подобен ранг.

Иво Галенков пък се нареди пети в кат. до 60 кг. Българинът записа 7 срещи, постигна 5 победи, в репешажите преодоля и състезателят на столичния "Респект" Махмуд Жаафар с ипон за 3,02 мин.

България участва с 47 състезатели, от които 36 са кадети, 11 са кадетките.

В турнира участват 572 състезатели от 34 държави.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
