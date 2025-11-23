В Русия: Симеон Николов изригна с ценни точки за Локомотив Новосибирск срещу шампиона Зенит Казан

Локомотив Новосибирск продължава с доминацията си в руското волейболно първенство, а българският талант Симеон Николов отново се превърна в главен герой на паркета. В зрелищен сблъсък като гост срещу действащия шампион Зенит Казан, възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха с 3:1 гейма (25:20, 20:25, 21:25, 29:31), демонстрирайки характер и изключителна воля за победа.

Николов, който не спира да впечатлява с изявите си, завърши двубоя с 10 точки. Българският национал се отличи с четири мощни аса и две безпогрешни блокади, а в атака реализира 4 от 9 възможности, показвайки хладнокръвие и тактическа зрялост в ключови моменти. Именно неговата решителност в последния гейм се оказа решаваща – Николов отбеляза победната точка, с която Локомотив окончателно пречупи съпротивата на Зенит.

Този успех затвърждава амбициите на новосибирския тим, който под ръководството на Константинов се утвърждава като един от фаворитите в шампионата.