В Русия: Симеон Николов изригна с ценни точки за Локомотив Новосибирск срещу шампиона Зенит Казан

23 Ноември, 2025 02:05 1 480 5

  • локомотив новосибирск -
  • доминация-
  • волейбол-
  • първенство-
  • симеон николов -
  • зенит казан-
  • пламен константинов-
  • русия

Тимът на българския талант продължава доминацията си

В Русия: Симеон Николов изригна с ценни точки за Локомотив Новосибирск срещу шампиона Зенит Казан - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотив Новосибирск продължава с доминацията си в руското волейболно първенство, а българският талант Симеон Николов отново се превърна в главен герой на паркета. В зрелищен сблъсък като гост срещу действащия шампион Зенит Казан, възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха с 3:1 гейма (25:20, 20:25, 21:25, 29:31), демонстрирайки характер и изключителна воля за победа.

Николов, който не спира да впечатлява с изявите си, завърши двубоя с 10 точки. Българският национал се отличи с четири мощни аса и две безпогрешни блокади, а в атака реализира 4 от 9 възможности, показвайки хладнокръвие и тактическа зрялост в ключови моменти. Именно неговата решителност в последния гейм се оказа решаваща – Николов отбеляза победната точка, с която Локомотив окончателно пречупи съпротивата на Зенит.

Този успех затвърждава амбициите на новосибирския тим, който под ръководството на Константинов се утвърждава като един от фаворитите в шампионата.


  • 1 Тоя

    3 9 Отговор
    какво прави в Русия? Безобразие! Руски подлоги!

    06:41 23.11.2025

  • 2 Винкело

    4 0 Отговор
    Изригна, избухна, взриви, разплака, смълча, подчини... Пропускам ли нещо от новия език?

    08:49 23.11.2025

  • 3 Лего

    2 0 Отговор
    От Русия да доведе повече красиви рускини в България.

    08:50 23.11.2025

  • 4 А бе ЕС не забрани ли

    1 1 Отговор
    да се ходи в Русия?

    09:02 23.11.2025

  • 5 макак бе

    0 0 Отговор
    10 точки от 101. Това си е размяна на дарове между съперниците. А са допуснали 95. Да е жива и здрава мрежата. Това 101:95 с 10 т. го може и Везенков. Бе, усъвършенствайте я тази игра...Толкова брак няма и при футболистите.

    09:25 23.11.2025

