Нюкасъл шокира Манчестър Сити с обрат на "Сейнт Джеймсис Парк"

Нюкасъл Юнайтед надви Манчестър Сити с 2:1 в двубой от 12-ия кръг на английската Висша лига. Срещата, изиграна пред екзалтираните фенове на "Сейнт Джеймсис Парк", ще се помни дълго заради вихреното второ полувреме, което преобърна всичко с главата надолу.

Първата част премина под знака на тактическо надлъгване и предпазливост, като нито един от двата тима не успя да създаде сериозни голови положения.

Всичко обаче се промени след почивката, когато страстите на терена се разгоряха с пълна сила. В 63-ата минута Харви Барнс даде тон на празненствата по трибуните, след като откри резултата за "свраките" с хладнокръвен удар.

Радостта на домакините обаче трая само пет минути – Рубен Диаш възстанови равенството за "гражданите" и върна интригата в мача.

Седем минути по-късно Харви Барнс отново се превърна в герой за Нюкасъл, реализирайки второто си попадение и осигурявайки ценните три точки за своя отбор.

До последния съдийски сигнал момчетата на Еди Хау удържаха натиска на Манчестър Сити и заслужено се поздравиха с победата.

Благодарение на този успех, Нюкасъл се изкачи на 14-о място във временното класиране с актив от 15 точки. Манчестър Сити, воден от Пеп Гуардиола, остава на третата позиция с 22 точки, като пропусна възможността да се доближи до върха.







