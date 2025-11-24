Меси и Интер Маями сгазиха Синсинати в първия плейоф

Отборът на Интер Маями победи категорично тима на Синсинати с 4:0 в първия полуфинален плейоф в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада..

“Чаплите” поведоха през първото полувреме с гол на Меси в 19-ата минута. Матео Силвети удвои преднината на гостите след почивката в 57-ата минута.

Малко след това Тадео Аленде уби интригата, правейки преднината на Интер Маями класическа в 62-рата минута.

След това Аленде вкара втори гол в 74-ата минута.

Въпреки категоричния успех Меси и компания ще трябва да запишат поне още една победа, тъй като според регламента на турнира се играе, докато един от двата отбора спечели 2 от 3 срещи.

Така Интер Маями в първия кръг елиминира Нешвил с 2-1 победи. Синсинати пък елиминира Кълъмбъс Крю с 2-1 победи.

Тази нощ се изигра и другият полуфинален плейоф от Източната конференция, в който Ню Йорк Сити победи като гост Филаделфия Юниън с минималното 1:0. Единственият гол отбеляза 38-годишният аржентински халф Максимилиано Моралес в 27-ата минута. Преди това Филаделфия елиминира Чикаго Файър с 2-0 победи, а Ню Йорк преодоля с 2-1 Шарлът.