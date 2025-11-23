Новини
Пари Сен Жермен отново на върха след категоричен успех срещу Льо Авър

23 Ноември, 2025 09:31 340 0

Лидерът вече има актив от 30 точки

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен се завърна на лидерската позиция във френската Лига 1, след като победи Льо Авър с убедителното 3:0 на своя стадион „Парк дьо Пренс“ в двубой от 12-ия кръг на шампионата.

Още от първия съдийски сигнал столичани наложиха темпото и не оставиха съмнение в превъзходството си. Южнокорейският талант Кангин Лий откри резултата в 29-ата минута, след като се възползва от отлична комбинация в наказателното поле.

След почивката португалският полузащитник Жоао Невеш удвои аванса на домакините в 65-ата минута, а малко преди края Брадли Баркола оформи крайното 3:0 с прецизен удар в 87-ата минута.

С този триумф ПСЖ събра 30 точки и отново оглави класирането във Франция, оставяйки конкурентите си зад гърба. Льо Авър, от своя страна, заема 12-ата позиция с актив от 14 точки.


