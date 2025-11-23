Новини
Наполи излезе начело в Серия А след категоричен успех над Аталанта

23 Ноември, 2025 10:24 672 0

„Небесносините“ решиха изхода на срещата за едно полувреме

Наполи излезе начело в Серия А след категоричен успех над Аталанта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наполи надделя над Аталанта с убедителното 3:1 в двубой от 12-ия кръг на италианската Серия А. Сблъсъкът се състоя на легендарния стадион „Диего Армандо Марадона“, а домакините не оставиха съмнения в превъзходството си.

Още през първото полувреме „небесносините“ решиха изхода на срещата. Бразилският техничар Давид Нереш се разписа на два пъти – първо в 17-ата, а след това и в 38-ата минута, като между неговите попадения Ноа Ланг също добави името си сред голмайсторите. Така до почивката резултатът вече бе 3:0 в полза на Наполи.

След антракта гостите от Бергамо опитаха да се върнат в мача и в 52-ата минута Джанлука Скамака реализира почетно попадение за Аталанта. Въпреки усилията им, „богинята“ не успя да промени развоя на срещата.

С този триумф Наполи временно се изкачи на върха в класирането на Серия А, изпреварвайки конкурентите си поне до дерби между Интер и Милан, което може да размести лидерските позиции. Аталанта, от своя страна, остава на 13-о място с актив от 13 точки.


