Последният в класирането Добруджа приема амбициозния Локомотив Пловдив

23 Ноември, 2025 11:22 645 2

  • добруджа -
  • локомотив пловдив-
  • мач-
  • програма-
  • efbet лига-
  • футбол-
  • добрич-
  • първа лига

Мачът е от 12:00 часа днес

Последният в класирането Добруджа приема амбициозния Локомотив Пловдив - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа посреща Локомотив Пловдив в първия мач от неделната програма на 16-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Дружба" започва в 12:00 ч. и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен рефер на срещата е Георги Давидов.

Добруджа е последен във временното класиране с 10 точки. Възпитаниците на Атанас Атанасов са с безспорно най-слабата атака в елита - 11 отбелязани гола в 15 срещи, като именно трудната реализация на попадения във вратата на съперника е основен проблем за "жълто-зелените" дотук в първенството. Аут поради наказание е Ди Матео Ловрич, а Здравко Серафимов продължава да лекува контузия. След изтърпяна санкция в тима се завръща Андриан Димитров.

Локомотив Пловдив пристига в Добрич като четвърти с 27 точки, като при успех ще изпревари третия Черно море и ще се изравни на второто място с ЦСКА 1948. За разлика от стабилното си представяне на "Лаута", то извън дома "смърфовете" трудно бият, но пък и трудно губят - 1 победа, 5 равенства и 1 загуба. Наказан за срещата е Хуан Переа, а аут поради контузия ще бъде и Парвиз Умарбаев. Дългосрочно контузените Калоян Костов и Крист Лонгвил също няма да бъдат на разположение на Душан Косич.

При срещата между двата тима в първия кръг от сезона победител излезе Локомотив Пловдив, който надделя в своя дом над Добруджа с 1:0. Автор на единственото попадение бе Димитър Илиев от дузпа.

Касите на стадион "Дружба" отварят врати в 10:30 часа, като феновете ще могат да влизат на съоръжението след 11:00 часа. Цените на билетите са следните:

Стандартен - 15 лева

ВИП - 30 лева


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да не повярва човек

    0 2 Отговор
    Мургавите били амбициозни, а сега де!?

    12:22 23.11.2025

  • 2 Преваляване

    1 1 Отговор
    Локомотив , кюмюр, релси, кражби, камънак, траверси, въздух под налягане, тото

    12:23 23.11.2025

