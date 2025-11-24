Новини
Лионел Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш

24 Ноември, 2025 08:30 935 2

  • лионел меси-
  • футбол-
  • интер маями-
  • ференц пушкаш

Аржентинецът вече има на сметката си 404 асистенции

Лионел Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси изигра ключова роля при победата на клубния си Интер Маями с 4:0 срещу тима на Синсинати в полуфиналния мач от Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Аржентинецът вкара един гол и направи три асистенции.

Така Меси вече има на сметката си 404 асистенции, изравнявайки рекорда за всички времена, държан от легендарния унгарски нападател Ференц Пушкаш.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шам фъстък

    3 1 Отговор
    Меси си е измесил и рекордъ.

    08:49 24.11.2025

  • 2 яйла

    2 0 Отговор
    Рекордът на Пушкаш е опушкан.

    08:50 24.11.2025

