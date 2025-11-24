Лионел Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш

Лионел Меси изигра ключова роля при победата на клубния си Интер Маями с 4:0 срещу тима на Синсинати в полуфиналния мач от Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Аржентинецът вкара един гол и направи три асистенции.
Така Меси вече има на сметката си 404 асистенции, изравнявайки рекорда за всички времена, държан от легендарния унгарски нападател Ференц Пушкаш.
Messi has now broken puskas assist record for the 20th time.. watch them add more imaginary asisst for puskas again 😅 https://t.co/jGCqgNsa89 pic.twitter.com/MM9raKh4VD— STOP THAT LAMINE!!!! (@bayern_MOB) November 23, 2025
