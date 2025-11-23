Спортът по ТВ в неделя (23 ноември)

11.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Гургл, първи манш, слалом, жени - Евроспорт 1
12.00 Футбол: Добруджа – Локомотив Пловдив - Диема спорт
13.00 Баскетбол: Спартак (Плевен) – Академик - МАХ Спорт 2
13.00 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, жени - Евроспорт 1
13.15 Футбол: Хееренвеен – Алкмаар - Ринг тв
13.30 Футбол: Верона – Парма - МАХ Спорт 3
13.30 Волейбол: Миньор Пк – Славия - БНТ 3
13.30 Баскетбол: Баскония – Билбао - Диема спорт 2
13.50 Колокрос: Световна купа, Табор, жени - Евроспорт 2
14.00 Футбол: Шефийлд Уензди – Шефийлд Юнайтед - Нова спорт
14.30 Футбол: Септември Сф – Лудогорец - Диема спорт
14.30 Футбол: Карлсруе – Елверсберг - Диема спорт 3
14.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Гургл, втори манш, слалом, жени - Евроспорт 1
15.00 Футбол: Овиедо – Райо Валекано МАХ Спорт 4
15.20 Колокрос: Световна купа, Табор, мъже - Евроспорт 2
15.30 Футбол: Фейенорд – НЕК - Ринг тв
15.30 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1
16.00 Футбол: Кремонезе – Рома - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Лийдс – Астън Вила - Диема спорт 2
16.00 Тенис: финал за Купа Дейвис - Нова спорт
16.30 Футбол: Лайпциг – Вердер - Диема спорт 3
16.30 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
16.50 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Прага - Евроспорт 2
17.00 Футбол: Монтана – Левски - Диема спорт
17.15 Футбол: Бетис – Жирона - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: Абърдийн – Хартс - Ринг тв
18.00 Волейбол: Падуа – Лубе - МАХ Спорт 1
18.30 Футбол: Арсенал – Тотнъм - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Санкт Паули – Унион - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Лацио – Лече - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Берое – Левски - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Хетафе – Атлетико - МАХ Спорт 4
20.00 Волейбол: Гротадзолина – Пиаченца - МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол: НБА, Филаделфия – Маями - Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик - Евроспорт 2
21.00 Футбол: АЕК – Арис - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Интер – Милан - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Лил – Париж - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Елче – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4
23.00 Хокей: НХЛ, Уинипег – Минесота - МАХ Спорт 1
23.20 НФЛ: Далас – Филаделфия - МАХ Спорт 2
