Спортът по ТВ в неделя (23 ноември)

23 Ноември, 2025 10:53 986 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Гургл, първи манш, слалом, жени - Евроспорт 1

12.00 Футбол: Добруджа – Локомотив Пловдив - Диема спорт

13.00 Баскетбол: Спартак (Плевен) – Академик - МАХ Спорт 2

13.00 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, жени - Евроспорт 1

13.15 Футбол: Хееренвеен – Алкмаар - Ринг тв

13.30 Футбол: Верона – Парма - МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол: Миньор Пк – Славия - БНТ 3

13.30 Баскетбол: Баскония – Билбао - Диема спорт 2

13.50 Колокрос: Световна купа, Табор, жени - Евроспорт 2

14.00 Футбол: Шефийлд Уензди – Шефийлд Юнайтед - Нова спорт

14.30 Футбол: Септември Сф – Лудогорец - Диема спорт

14.30 Футбол: Карлсруе – Елверсберг - Диема спорт 3

14.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Гургл, втори манш, слалом, жени - Евроспорт 1

15.00 Футбол: Овиедо – Райо Валекано МАХ Спорт 4

15.20 Колокрос: Световна купа, Табор, мъже - Евроспорт 2

15.30 Футбол: Фейенорд – НЕК - Ринг тв

15.30 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1

16.00 Футбол: Кремонезе – Рома - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Лийдс – Астън Вила - Диема спорт 2

16.00 Тенис: финал за Купа Дейвис - Нова спорт

16.30 Футбол: Лайпциг – Вердер - Диема спорт 3

16.30 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1

16.50 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Прага - Евроспорт 2

17.00 Футбол: Монтана – Левски - Диема спорт

17.15 Футбол: Бетис – Жирона - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: Абърдийн – Хартс - Ринг тв

18.00 Волейбол: Падуа – Лубе - МАХ Спорт 1

18.30 Футбол: Арсенал – Тотнъм - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Санкт Паули – Унион - Диема спорт 3

19.00 Футбол: Лацио – Лече - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Берое – Левски - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Хетафе – Атлетико - МАХ Спорт 4

20.00 Волейбол: Гротадзолина – Пиаченца - МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол: НБА, Филаделфия – Маями - Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик - Евроспорт 2

21.00 Футбол: АЕК – Арис - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Интер – Милан - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Лил – Париж - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Елче – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4

23.00 Хокей: НХЛ, Уинипег – Минесота - МАХ Спорт 1

23.20 НФЛ: Далас – Филаделфия - МАХ Спорт 2


