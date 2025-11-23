Новини
Гергана Топалова се препъна на полуфиналите в САЩ

23 Ноември, 2025 15:44 543 1

Българката загуби от Акаша Урхобо

Гергана Топалова се препъна на полуфиналите в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 Топалова отстъпи пред петата в схемата Акаша Урхобо с 2:6, 2:6 за 70 минути игра.

18-годишната представителка на домакините, която е бивша номер 282 в световната ранглиста, поведе с 5:1 в първия сет след два пробива и го спечели с 6:2.

Във втората част българката взе първия гейм, но допусна обрат до 1:4, след което Урхобо приключи срещата с ново 6:2 при първия си мачбол.


