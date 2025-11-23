Новини
Равенство между Добруджа и Локомотив Пловдив

23 Ноември, 2025 14:08 709 0

  • добруджа-
  • локомотив пловдив -
  • efbet лига-
  • първа лига-
  • бг футбол

Мачът завърши при резултат 1:1

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа и Локомотив Пловдив си вкараха по един гол и завършиха 1:1 в мач от 16 кръг на efbet Лига. Гостите поведоха в края на полувремето, когато Димитър Илиев вкара от дузпа, а домакините изравниха през втората част чрез Ивайло Климентов.

Срещата започна с кратко прекъсване, след като Каталин Иту получи травма и се нуждаеше от медицинска помощ. След подновяване на играта темпото в първите 15–20 минути остана ниско и положения пред Галин Григоров и Петър Зовко липсваха.

Първият точен удар дойде след индивидуално действие на Антон Иванов, който премина между двама защитници на Локомотив Пловдив и стреля към близкия ъгъл, но Зовко реагира и отклони в корнер.

Гостите стигнаха до гол в края на първата част при първата си опасност. Адриан Кова беше спрян в наказателното поле след шпагат на Айкут Рамадан, а съдията Георги Давидов отсъди дузпа. Капитанът Димитър Илиев реализира за 0:1, въпреки че Григоров улови посоката и бе близо до спасяване.

Второто полувреме започна със сходно темпо, като положенията продължиха да бъдат малко. Домакините опитаха да повишат натиска, но без реални опасности пред вратата на Зовко.

Добруджа стигна до равенство в 65-ата минута. След изпълнение на ъглов удар от Матеус Леони, Ивайло Михайлов се извиси на първа греда и с глава изпрати топката във вратата за 1:1.

Малко след това Лукас Риан блокира удар по земя на Андриан Димитров, насочен към левия ъгъл на Зовко. Локомотив Пловдив отговори с опасен изстрел на Ивайло Иванов от дистанция, при който Григоров се намеси убедително и отклони в корнер.

Около десет минути преди края възникна напрежение пред вратата на Добруджа. Севи Идриз центрира остро в наказателното поле, а Матеус Леони не успя да изчисти убедително, което позволи топката да достигне до Жулиен Лами. Крилото обаче не успя да нанесе удар от близка дистанция.

Във втората минута на продължението Петър Андреев вкара топката в мрежата на Добруджа, но попадението не бе зачетено заради засада. Футболист на Добруджа се опита да изчисти топката, тя се удари в тялото на Димитър Илиев и попадна в Андреев, който вкара, но бе зад защитата на домакините.

ДОБРУДЖА - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1:1
0:1 Димитър Илиев 41'-дузпа, 1:1 Ивайло Михайлов 65'

ДОБРУДЖА: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 37. Венцислав Керчев (К), 22. Йонатан Куеро, 77. Матеус Леони (90+4 - 45. Джан Хасан), 23. Малик Фол, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 20. Айкут Рамадан (46 - 10. Аарон Апия), 82. Томаш Силва (46 - 31. Андриан Димитров), 98. Ивайло Михайлов

Старши треньор: Атанас Атанасов

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 40. Петър Зовко, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков (46 - 4. Андрей Киндриш), 13. Лукас Риан, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али (76 - 33. Мартин Атанасов,), 99. Жулиен Лами (82 - 10. Франсиско Политино), 7. Севи Идриз (82 - 11. Петър Андреев), 94. Каталин Иту (76 - 19. Аксел Велев), 14. Димитър Илиев (К)

Старши треньор: Душан Косич


