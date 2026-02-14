Норвежките взеха титла в щафетата на 4 х 7.5 км по ски бягане на Игрите

Женският тим на Норвегия спечели златните медали в щафетата 4 х 7.5 километра в ски бягането на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. В състав Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролине Симпсон-Ларсен и Хайди Венг скандинавките поеха водачеството още от началото и не позволиха да бъдат настигнати, финиширайки за 1:15:44.8 часа.

Сребърните отличия заслужи щафетата на Швеция – Лин Сван, Ебба Андерсон, Фрида Карлсон и Йона Сундлинг. Световните шампионки в дисциплината изостанаха на 50.9 секунди, въпреки драматичен момент – Андерсон падна на втория пост и счупи ска, което доведе до сериозно забавяне. Въпреки това шведките успяха да се върнат в битката и да завършат втори. На предишните Игри в Пекин те бяха трети.

Бронзът отиде при отбора на Финландия в състав Йохана Матинтало, Керту Нисканен, Вилма Рууту и Ясми Йоенсуу, които финишираха на 1:14.7 минути след победителките.

В топ 6 място намериха още отборите на Германия – вицешампион от Зимни олимпийски игри Пекин 2022, САЩ и Италия, които завършиха съответно на 1:36.0, 1:52.2 и 1:52.2 минути зад Норвегия.