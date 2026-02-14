Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Норвежките взеха титла в щафетата на 4 х 7.5 км по ски бягане на Игрите
  Тема: Зимни олимпийски игри

Норвежките взеха титла в щафетата на 4 х 7.5 км по ски бягане на Игрите

14 Февруари, 2026 17:49 461 1

  • норвегия-
  • щафета-
  • злато-
  • олимпиада

Втори са шведките

Норвежките взеха титла в щафетата на 4 х 7.5 км по ски бягане на Игрите - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Женският тим на Норвегия спечели златните медали в щафетата 4 х 7.5 километра в ски бягането на Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. В състав Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролине Симпсон-Ларсен и Хайди Венг скандинавките поеха водачеството още от началото и не позволиха да бъдат настигнати, финиширайки за 1:15:44.8 часа.

Сребърните отличия заслужи щафетата на Швеция – Лин Сван, Ебба Андерсон, Фрида Карлсон и Йона Сундлинг. Световните шампионки в дисциплината изостанаха на 50.9 секунди, въпреки драматичен момент – Андерсон падна на втория пост и счупи ска, което доведе до сериозно забавяне. Въпреки това шведките успяха да се върнат в битката и да завършат втори. На предишните Игри в Пекин те бяха трети.

Бронзът отиде при отбора на Финландия в състав Йохана Матинтало, Керту Нисканен, Вилма Рууту и Ясми Йоенсуу, които финишираха на 1:14.7 минути след победителките.

В топ 6 място намериха още отборите на Германия – вицешампион от Зимни олимпийски игри Пекин 2022, САЩ и Италия, които завършиха съответно на 1:36.0, 1:52.2 и 1:52.2 минути зад Норвегия.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    0 1 Отговор
    Преди на Олимпиада гледах всчкия и само Хокей!

    ЩОМ сега не допуснаха руснаците в ХОКЕЯ,

    Е.АЛ съм ти и да гледам тая гнус!
    Политическа Евровизия втора серия с

    надрусани до козирката спортисти от Правилните Страни!
    ПФУ!

    17:55 14.02.2026

