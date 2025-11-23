Новини
Хулио Веласкес: Чудесна реакция и по невероятен начин

23 Ноември, 2025 21:12

Левски победи Монтана

Хулио Веласкес: Чудесна реакция и по невероятен начин - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски - Хулио Веласкес говори след победата с 5:1 над Монтана на "Огоста". Той коментира, че начинът на мислене в отбора е да се търсят решения, а не извинения.

"Днес беше труден мач, в който трябваше да се приспособим към обстоятелствата. Затова искам да благодаря на моите футболисти за концентрацията и отношението, което показаха от първата минута. Искам да благодаря и на нашите фенове. Оттук насетне заедно се адаптирахме към това, което изискваше мача. Бидейки верни на нашите принципи, днес фундаментално беше проактивното ни поведение, когато владеехме топката и се защитавахме. Не ги оставяхме да се чувстват комфортно, когато владееха топката. По невероятен начин реагирахме след загуба на топката. Целият отбор реагира така. Чудесна реакция и по невероятен начин изпълниха всичко. Изключително горд съм от факта, че изглеждахме така при владение на топката, предвид терена. Играхме много добре с топката", заяви Веласкес.

"Ясно е, че предпочитам всички да са на линия за мача. Начинът на мислене и нашето поведение не се състои в това да търсим извинение, а решение. А то е в отношението към процесите на футболистите. Това ни позволява да имаме многообразието в състава. Затова искам още веднъж да отлича всички. Това отношение на футболистите и начинът, по който се влагат, ни позволява да имаме това разнообразие. Това се опитваме да наложим по време на тренировъчния процес - да се ориентират към различни позиции на терена. Дадена среща изисква от теб да се адаптираш, но винаги се съобразяваме с профила на играча. След това се съобразяваме и с мача, защото във всяка среща има детайли", каза треньорът.

"Увеличаването на аванса пред втория не може да отмести фокуса ни", завърши Веласкес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САНДОКАН

    5 2 Отговор
    От както свят светува , условията ги диктува победителя. А всички знаем кой е той.

    21:14 23.11.2025

  • 2 койдазнай

    3 2 Отговор
    Абе тоя беше Диего, при това художник. От кога почна да дава акъли за някакви фудболи?!?

    21:36 23.11.2025

  • 3 Тоя па

    2 5 Отговор
    На умрело куче нож вади. Елементарен си.

    21:37 23.11.2025

  • 4 Само Левски

    3 2 Отговор
    Разлика голяма между духачите на супа от клозет арена и европейските специалисти. Видно е и в манталитета и в класирането.

    22:03 23.11.2025

