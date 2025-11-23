Новини
Микаела Шифрин с нова победа в слалома в Гургъл – рекордите ѝ продължават да растат

23 Ноември, 2025 21:39 796 1

Сезонът обещава още много емоции

Микаела Шифрин с нова победа в слалома в Гургъл – рекордите ѝ продължават да растат - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската ски звезда Микаела Шифрин отново доказа класата си, като спечели втория слалом за сезона от Световната купа по ски алпийски дисциплини, проведен в австрийския зимен курорт Гургъл. С този успех Шифрин не само затвърди доминацията си, но и увеличи впечатляващата си колекция от рекорди – вече има 103 победи в стартове от Световната купа и цели 66 в слалома.

В надпреварата Шифрин бе безапелационна и в двата манша, като финишира с общо време 1:48.11 минути – недостижима за конкурентките си. На второ място, както и в Леви преди седмица, се нареди младата надежда Лара Колтури, която представя Албания, но е родена в Италия. 19-годишната скиорка, дъщеря на олимпийската шампионка Даниела Чекарели, изостана с 1.23 секунди от победителката.

Третата позиция остана за швейцарката Камий Раст, която също запази мястото си от първия манш, завършвайки с 1.41 секунди по-бавно от Шифрин.

За съжаление, шампионката в слалома от миналия сезон – хърватката Зринка Лютич – не успя да завърши втория манш, въпреки че бе осма след първото спускане.

В генералното класиране за Световната купа Микаела Шифрин продължава да води убедително с 250 точки. След нея се нарежда Лара Колтури със 196 точки, а третата позиция заема още една американка – Пола Молцан, която днес финишира пета в Гургъл, на 1.74 секунди зад победителката, и вече има 175 точки.

В подреждането за слалома трите водещи скиорки са същите: Шифрин с 200 точки, Колтури със 160 и Молцан с 95.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Гургълчо

    0 1 Отговор
    Гургъл и яз ползвам. НА 3 ракии - толкоз

    21:56 23.11.2025

