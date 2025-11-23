Микаела Шифрин с нова победа в слалома в Гургъл – рекордите ѝ продължават да растат

Американската ски звезда Микаела Шифрин отново доказа класата си, като спечели втория слалом за сезона от Световната купа по ски алпийски дисциплини, проведен в австрийския зимен курорт Гургъл. С този успех Шифрин не само затвърди доминацията си, но и увеличи впечатляващата си колекция от рекорди – вече има 103 победи в стартове от Световната купа и цели 66 в слалома.

В надпреварата Шифрин бе безапелационна и в двата манша, като финишира с общо време 1:48.11 минути – недостижима за конкурентките си. На второ място, както и в Леви преди седмица, се нареди младата надежда Лара Колтури, която представя Албания, но е родена в Италия. 19-годишната скиорка, дъщеря на олимпийската шампионка Даниела Чекарели, изостана с 1.23 секунди от победителката.

Третата позиция остана за швейцарката Камий Раст, която също запази мястото си от първия манш, завършвайки с 1.41 секунди по-бавно от Шифрин.

За съжаление, шампионката в слалома от миналия сезон – хърватката Зринка Лютич – не успя да завърши втория манш, въпреки че бе осма след първото спускане.

В генералното класиране за Световната купа Микаела Шифрин продължава да води убедително с 250 точки. След нея се нарежда Лара Колтури със 196 точки, а третата позиция заема още една американка – Пола Молцан, която днес финишира пета в Гургъл, на 1.74 секунди зад победителката, и вече има 175 точки.

В подреждането за слалома трите водещи скиорки са същите: Шифрин с 200 точки, Колтури със 160 и Молцан с 95.