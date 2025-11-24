ЦСКА със загадъчен пост

ЦСКА публикува загадъчен пост в социалните мрежи, в който показва как стадион „Васил Левски“ угасва, а на рекламните табла се появява надписът „Очаквайте на 03.12“.

„Живей с ЦСКА. Носи ЦСКА.“, гласи посланието на част от паната.

Феновете предполагат, че на тази дата ще бъде обявено откриването на новия магазин на „червените“. Той ще бъде разположен на ул. „Солунска“ №12 в столицата.