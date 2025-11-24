Новини
ЦСКА със загадъчен пост

24 Ноември, 2025 09:30 1 339 7

„Живей с ЦСКА. Носи ЦСКА.“, гласи посланието на част от паната

ЦСКА със загадъчен пост - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА публикува загадъчен пост в социалните мрежи, в който показва как стадион „Васил Левски“ угасва, а на рекламните табла се появява надписът „Очаквайте на 03.12“.

„Живей с ЦСКА. Носи ЦСКА.“, гласи посланието на част от паната.

Феновете предполагат, че на тази дата ще бъде обявено откриването на новия магазин на „червените“. Той ще бъде разположен на ул. „Солунска“ №12 в столицата.


  • 1 Марко

    3 10 Отговор
    Това, че червените все още си носят фуражките не е новина за никого, мисля.
    А това, че за да се промотират са избрали стадиона, носещ името на Левски за пореден път доказва, че под фуражките няма много😉😂

    09:36 24.11.2025

  • 2 Левски 1914

    3 7 Отговор
    Живей с МЕНТЕТО Литекс ,който играе с лиценза на Етрополе и си спомняй за 09 09 2016г, тогава цска ФАЛИРА!

    Коментиран от #6

    10:00 24.11.2025

  • 3 Бебо

    4 3 Отговор
    ЦСКА е живот.

    Коментиран от #4

    10:06 24.11.2025

  • 4 Левски 1914

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бебо":

    Минало бешело сега на армията играят доведения Литекс с маркетингова цел обединен с Етрополе!

    10:11 24.11.2025

  • 5 мърчънДАЙзер

    0 0 Отговор
    Ще пускат червени боксерки и прашки с бял надпис ЦСКА.

    11:13 24.11.2025

  • 6 Стършел

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Пак са те пуснали от 4"километър! За уйкенда (градска) но не си се прибрал!

    12:40 24.11.2025

  • 7 Дика

    1 1 Отговор
    Живей с Литекс, носи цска

    13:43 24.11.2025

