ЦСКА със загадъчен пост

ЦСКА публикува загадъчен пост в социалните мрежи, в който показва как стадион „Васил Левски“ угасва, а на рекламните табла се появява надписът „Очаквайте на 03.12“.
„Живей с ЦСКА. Носи ЦСКА.“, гласи посланието на част от паната.
Феновете предполагат, че на тази дата ще бъде обявено откриването на новия магазин на „червените“. Той ще бъде разположен на ул. „Солунска“ №12 в столицата.
1 Марко
А това, че за да се промотират са избрали стадиона, носещ името на Левски за пореден път доказва, че под фуражките няма много😉😂
09:36 24.11.2025
2 Левски 1914
Коментиран от #6
10:00 24.11.2025
3 Бебо
Коментиран от #4
10:06 24.11.2025
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Бебо":Минало бешело сега на армията играят доведения Литекс с маркетингова цел обединен с Етрополе!
10:11 24.11.2025
5 мърчънДАЙзер
11:13 24.11.2025
6 Стършел
До коментар #2 от "Левски 1914":Пак са те пуснали от 4"километър! За уйкенда (градска) но не си се прибрал!
12:40 24.11.2025
7 Дика
13:43 24.11.2025