Спартак Търнава отървава Левски от трансферна издънка

24 Ноември, 2025 10:03 812 0

Сега се очаква „червено-черните“ да отърват Левски от Патрик

Спартак Търнава отървава Левски от трансферна издънка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Търнава е с едни гърди пред останалите за Патрик Мислович. Както е известно, този словашки тим и „сините“ имат богата история помежду си. Сега се очаква „червено-черните“ да отърват Левски от Патрик, който вчера за пръв път от месеци насам намери място в групата, определена от Хулио Веласкес за мача с Монтана, пише "Мач Телеграф".

Агентът му Карел Чконто бил в отлични отношения с Мартин Шкъртел и го навил да да даде шанс Мислович, който е кадър на друг словашки тим – Жилина. В момента бившият играч на Ливърпул е треньор на Спартак Търнава.

Навремето този тим успя да презареди Роман Прохазка, след като той направи доста неуспешни първи стъпки на „Герена“. Сега обаче едва ли ще се стигне до преотстъпване, както бе тогава. Мислович има договор с Левски до края на сезона и ще бъде пуснат да се прибере у дома срещу скромна трансферна сума или със свободен трансфер, защото е ясно, че „сините“ нямат намерение да го задържат.

Смята се, че интерес към Мислович има и от Тренчин.


