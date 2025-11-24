Новини
Борислав Михайлов в болница след инсулт

24 Ноември, 2025 14:28 1 079 6

  • борислав михайлов-
  • футбол-
  • бфс

Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си

Борислав Михайлов в болница след инсулт - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Българския футболен съюз и бронзов медалист от САЩ'94 Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда". Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бивша гимнастичка

    9 1 Отговор
    Че ако знаете той откога само пие, и въобще не аве.

    14:30 24.11.2025

  • 2 Специалиста

    9 2 Отговор
    Къде е Преслава, да го целува дълго като на финал?

    14:30 24.11.2025

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 1 Отговор
    Дано се оправи човека!

    14:31 24.11.2025

  • 4 Бойкот на О.Л.Хлъц

    7 0 Отговор
    УжасТ, в болницата няма да му дават да пие...

    Коментиран от #6

    14:34 24.11.2025

  • 5 Пикачу

    1 0 Отговор
    Абе не е смешно. Тук някакви с мозък на гугутки пишат някакви коментари, ама дано да не им дойде пред вратата това чудо.

    14:48 24.11.2025

  • 6 АЛХИМИК

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    НАПР.СПРАВКА
    В КОЛКО ЛЕКАРСТВА НА ТЕЧНА ОСНОВА
    СЪДЪРЖАНИЕТО Е С ЕТАНОЛ......

    14:48 24.11.2025

