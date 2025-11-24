Борислав Михайлов в болница след инсулт

Бившият президент на Българския футболен съюз и бронзов медалист от САЩ'94 Борислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда". Снощи легендарният вратар на Левски и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бивша гимнастичка
14:30 24.11.2025
2 Специалиста
14:30 24.11.2025
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
14:31 24.11.2025
4 Бойкот на О.Л.Хлъц
Коментиран от #6
14:34 24.11.2025
5 Пикачу
14:48 24.11.2025
6 АЛХИМИК
До коментар #4 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":НАПР.СПРАВКА
В КОЛКО ЛЕКАРСТВА НА ТЕЧНА ОСНОВА
СЪДЪРЖАНИЕТО Е С ЕТАНОЛ......
14:48 24.11.2025