Двама българи в Шампионска лига тази седмица

25 Ноември, 2025 15:30 587 2

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама българи получиха наряди за мачовете в Шампионска лига тази седмица. Ичко Лозев ще е съдийски наблюдател тази вечер на мача Борусия Дортмунд – Виляреал. Той ще оценява италианския рефер Давиде Маса, който ще ръководи двубоя.

Христо Запрянов, който е бивш заместник-изпълнителен директор на футболната ни централа, пък ще е е делегат на утрешния сблъсък между Ливърпул и ПСЖ.

Очаквано нито един български съдия не получи наряд за мачовете от предстоящия кръг в Шампионската лига. Най-добрият ни арбитър Георги Кабаков свири три срещи от Лига Европа тази есен, след като преди година за същия период имаше три назначения в Шампионска лига и още три в ЛЕ.


  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Момчета, които гонят топките зад тъчлинията, нямаме ли?

    15:52 25.11.2025

