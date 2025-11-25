Новини
Левски вкара Монтана в клубната си история

25 Ноември, 2025 16:00 549 2

Тимът от Северозапада зае 15-о място сред отборите, на които Левски е успял да вкара 10 или повече голове в двете срещи с тях

Левски вкара Монтана в клубната си история - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски за втори път победи Монтана като му вкара 5 гола. „Сините“ започнаха първенството с 5:0 на „Герена“, а сега стартираха и втората част от редовния сезон с петица на „Огоста“. Този път обаче позволиха на съперниците си да вкарат и гол. Като цяло в Левски трябва да са изключително доволни от това съперничество, защото в него вкараха почти 1/3 головете си до момента – 10 от 33.

Това пък от своя страна отреди място на Монтана в клубната история на „сините“. Тимът от Северозапада зае 15-о място сред отборите, на които Левски е успял да вкара 10 или повече голове в двете срещи с тях.

Безспорно, най-много шамари са яли от „сините“ в Дунав. Тимът от Русе два пъти служи на Левски, за да си оправя головата разлика. Първо това се случва през 1951 година, а по-късно се повтаря през сезон 1976/77, когато левскарите ликуват с титлата. Марек пък е най-голямата боксова круша, която някога са срещали „сините“. През сезон 2006/07, който завърши с дубъл, Левски стигна до две победи с по 8:0 над дупничани.


Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Че са по-класни и си спечелиха заслужено е ясно. Но защо никой не коментира подарената им дузпа за 5:1? Къде там бе нарушението? Иначе Монтана с отчайваща защита.
    ЦСКА 1948 още не е получавал дузпа, а срещу тях са май 4 такива. Отделно ощетявани от ВАР, като гол от очевидна засада, докато признават такъв на Левски пак на Сангаре, дето не знаят как се чертаят линиите на засадата и да спуснат от най-предна част с която се играе.

    16:17 25.11.2025

  • 2 Дубен

    0 0 Отговор
    Левски велик

    17:09 25.11.2025

