Родри остава извън състава на Манчестър Сити за сблъсъка с Байер Леверкузен

24 Ноември, 2025 17:49 545 0

Отсъствието му със сигурност ще бъде усетено в средата на терена

Родри остава извън състава на Манчестър Сити за сблъсъка с Байер Леверкузен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на ключовия двубой от петия кръг на Шампионската лига между Манчестър Сити и Байер Леверкузен, „гражданите“ ще трябва да се справят без един от най-важните си играчи – Родри. Испанският полузащитник, който тази година триумфира със „Златната топка“, все още не е напълно възстановен от контузията в задната част на бедрото, която го извади от игра през последния месец.

Въпреки че Родри вече е взел участие в осем срещи от началото на сезона във всички турнири, травмата му се оказа по-сериозна от очакваното. Мениджърът на Манчестър Сити, Хосеп Гуардиола, разкри пред медиите, че възстановяването на испанеца върви по план, но той все още не е в оптимална форма, за да се завърне на терена и да помогне на своите съотборници в този важен мач.

„Родри е близо до пълно възстановяване, но няма да рискуваме здравето му. Ще изчакаме още малко, за да сме сигурни, че ще се завърне по-силен от всякога“, коментира Гуардиола.


