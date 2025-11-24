Дебютен гол донесе победата на Славия над Ботев Враца

Славия победи с минималното 1:0 Ботев Враца в последен двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Единственото попадение бе дело на Исак Соле в 81-ата минута, което бе и дебютно за него с екипа на столичани. Това бе трети пореден успех за "белите" в първенството. Те вече имат актив от 21 точки на седмото място. Врачани са позиция по-надолу със същия актив.

В осмата минута Леви Нтумба отрази изстрел на Ромееш Ивей, след което Кристиян Стоянов изчисти в краката на Радослав Цонев, но той стреля над вратата.

Янис Гермуш си освободи пространство за изстрел в 17-ата минута, но прати топката покрай вратата на Димитър Евтимов.

Кристиян Балов напредна отляво в 22-ата минута, но Димитър Евтимов излезе добре и затвори крилото на Славия.

Гермуш върна към Иван Минчев в 56-ата минута, но Милен Стоев се намеси, за да попречи на капитана на "белите" да стреля по-точно. Врачани отговориха с изстрел по земя извън наказателното поле на Даниел Генов.

В 64-ата минута при разбъркване в наказателното поле Мартин Георгиев овладя на гърди, а след това стреля, но в страничния стълб на вратата, пазена от Димитър Евтимов.

Мартин Петков стреля от границата на наказателното поле в 74-ата минута, но малко не му стигна да намери целта. Генов пробва да изненада Нтумба със силен изстрел от дистанция, но не успя.

Славия поведе в резултата в 81-ата минута! Гермуш разсече защитата на Ботев с пас към Емил Стоев, а той пусна остър пас успоредно на голлинията, а Исак Соле засече топката във вратата на Евтимов.

Най-добрата възможност за Ботев Враца бе в 87-ата минута, когато Милен Стоев отправи удар отблизо, но намеса на Нтумба и изчистване от голлинията на Емил Стоев предотвратиха изравняването на резултата.

БОТЕВ ВРАЦА - СЛАВИЯ 0:1

0:1 Исак Соле 81'

Ботев Враца: 25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 8. Антоан Стоянов (63 - 33. Кристиян Малинов), 9. Даниел Генов (К) (82 - 20. Аймен Суда), 14. Ромееш Ивей, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов (82 - 7. Божидар Пенчев), 79. Мартин Петков

Старши треньор: Тодор Симов

Славия: 12. Леви Нтумба, 77. Емил Стоев, 4. Никола Савич, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 8. Исак Соле (85 - 23. Борис Тодоров), 71. Кристиян Стоянов, 73. Иван Минчев (К) (85 - 14. Марко Милетич), 9. Роберто Райчев (46 - 20. Жордан Варела), 18. Кристиян Балов (46 - 11. Мохамед Досо), 10. Янис Гермуш

Старши треньор: Ратко Достанич