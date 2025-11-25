Спалети призова за спокойствие в Ювентус преди ледения сблъсък с Бодо/Глимт

Лучано Спалети настоя за спокойствие в лагера на Ювентус преди гостуването на Бодо/Глимт в Шампионската лига. „Бианконерите“ влизат в мача след три поредни равенства и само два отбелязани гола, което разпали критики към представянето им.

Спалети обаче смята, че негативните реакции са прекалени:

„Направи се така, сякаш сме в криза. Отборът не игра толкова зле. Ясно е, че трябва да дадем повече, но виждам желание и характер”.

Ювентус има само една победа в последните си 12 гостувания в Шампионската лига, а всички досегашни визити на италианците в Норвегия са завършвали 1:1.

Наставникът подчерта и трудностите, свързани с условията в Бодо:

„Теренът и климатът са сериозен недостатък за нас. Студено е, въздухът е различен – не сме свикнали. Но желанието ни трябва да компенсира тази разлика”.

Според Спалети съперникът заслужава уважение:

„Бодо/Глимт имат стойност и са доказали това в Европа. Не е само студът – те знаят как да изграждат силни играчи”.