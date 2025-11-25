Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спалети призова за спокойствие в Ювентус преди ледения сблъсък с Бодо/Глимт

Спалети призова за спокойствие в Ювентус преди ледения сблъсък с Бодо/Глимт

25 Ноември, 2025 08:00 533 0

  • лучано спалети -
  • ювентус-
  • гостуване-
  • бодо/глимт-
  • шампионската лига-
  • мач

Трите поредни равенства не тревожат треньора, но климатът в Норвегия остава предизвикателство

Спалети призова за спокойствие в Ювентус преди ледения сблъсък с Бодо/Глимт - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лучано Спалети настоя за спокойствие в лагера на Ювентус преди гостуването на Бодо/Глимт в Шампионската лига. „Бианконерите“ влизат в мача след три поредни равенства и само два отбелязани гола, което разпали критики към представянето им.

Спалети обаче смята, че негативните реакции са прекалени:

„Направи се така, сякаш сме в криза. Отборът не игра толкова зле. Ясно е, че трябва да дадем повече, но виждам желание и характер”.

Ювентус има само една победа в последните си 12 гостувания в Шампионската лига, а всички досегашни визити на италианците в Норвегия са завършвали 1:1.

Наставникът подчерта и трудностите, свързани с условията в Бодо:

„Теренът и климатът са сериозен недостатък за нас. Студено е, въздухът е различен – не сме свикнали. Но желанието ни трябва да компенсира тази разлика”.

Според Спалети съперникът заслужава уважение:

„Бодо/Глимт имат стойност и са доказали това в Европа. Не е само студът – те знаят как да изграждат силни играчи”.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ