Равенство между Кот д’Ивоар и Камерун разпалва интригата в група F на Купата на африканските нации

29 Декември, 2025 06:39 528 0

Предстоят решителни битки

Равенство между Кот д’Ивоар и Камерун разпалва интригата в група F на Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мачът между Кот д’Ивоар и Камерун завърши без победител – 1:1, като двата тима си поделиха точките в ключов мач от група F на Купата на африканските нации, който се проведе на стадиона в Маракеш, Мароко.

Срещата започна с високо темпо и множество напрегнати моменти пред двете врати. В началото на второто полувреме, в 48-ата минута, Франк Кесие от Кот д’Ивоар успя да прати топката в мрежата, но радостта на "слоновете" бе краткотрайна – след намесата на ВАР попадението бе отменено заради нарушение.

Само три минути по-късно, в 51-ата минута, Амад Диало все пак донесе преднина на Кот д’Ивоар с прецизен удар, който разтърси защитата на Камерун. Африканските "лъвове" обаче не се предадоха и в 56-ата минута изравниха резултата, след като Жислен Конан неволно прати топката в собствената си врата, оформяйки крайното 1:1.

Това равенство допълнително нажежи обстановката в групата, където Кот д’Ивоар и Камерун вече имат по 4 точки, а Мозамбик дебне плътно зад тях с 3 точки.


