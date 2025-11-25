Новини
Лионел Меси беше покрусен от тъжна вест

25 Ноември, 2025 09:47 512 0

Почина Омар Соуто, който беше много специален човек за него

Лионел Меси беше покрусен от тъжна вест - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси беше покрусен от тъжна вест. На 73-годишна възраст почина Омар Соуто, който беше много специален човек за него. Именно той е отговорен за решението на Меси да играе за Аржентина, а не за Испания, пише gong.bg.

Соуто работи близо 30 години в Аржентинската футболна асоциация (АФА). Той отговаряше за логистиката на всички национални отбори на страната. Работата му беше изключително важна и уважавана, особено от играчите, с които през годините изгради силна връзка и заедно спечелиха световното първенство през 2022 г. В Аржентина името му остава завинаги свързано с това на Лионел Меси.

Соуто е този, който се свърза със семейството на Меси, за да се опита да инициира официални отношения с АФА, за да може той да носи фланелката на Aржентина, а не на Испания.

По това време Испания отдавна се опитва да убеди Меси, който вече от 3 години е в академията на Барселона, да приеме повиквателна за техния национален отбор.

Токали по-късно организира фалшива повиквателна, за да не отиде Меси на лагер-сбор на тима на Испания до 17 години. „Най-важното, което трябва да се подчертае е, че Меси винаги е искал да играе за аржентинския национален отбор. Имаше хиляди предложения да остане в Испания, но винаги искаше да бъде тук. Да, в крайна сметка Лео взе решението, но Соуто оказа влияние да промени съдбата му. Защото днес Меси можеше да е легенда на националния тим на Испания", обясни шефът на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия.

Меси публикува обща снимка със Соуто и написа:

"Tи винаги беше тук, беше човекът, който проправи пътя на АФА да ме забележи. Огромно човешко същество, невъзможно за забравяне от всички нас, които имахме привилегията да преминем през националния отбор. Твоят отпечатък остава завинаги".


