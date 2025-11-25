Левски на прага на рекорд по посещаемост

Левски се готви да изиграе последния си домакински двубой за есенния дял на efbet Лига. В неделния следобед „сините“ ще посрещнат тима на Септември на стадион „Георги Аспарухов“, а очакванията са трибуните да се изпълнят до краен предел. Макар съперникът да не е сред традиционните грандове, интересът към срещата е огромен. Причината? Феновете на Левски помнят болезнената загуба с 2:3 от Септември през миналата есен – поражение, което разтърси клуба и остави горчив вкус у привържениците.

През настоящия сезон „Герена“ вече бе арена на няколко впечатляващи футболни спектакъла. Стадионът се изпълни до краен предел три пъти по време на европейските битки, а и срещу Лудогорец в родното първенство. Средната посещаемост на домакинските мачове на Левски тази есен достигна внушителните 11 375 зрители – с над хиляда повече в сравнение със същия период на миналата година и значително над нивата от последните три сезона.

Сега пред „синята“ общност стои предизвикателството да подобри този рекорд.

Ако привържениците изпълнят трибуните и в неделя, Левски ще запише исторически връх по посещаемост за последните години. Всички предпоставки за футболен празник са налице – остава само феновете да покажат за пореден път, че са дванадесетият играч на отбора.