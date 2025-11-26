Новини
Владимир Зографски с нови точки за Световната купа по ски скокове

26 Ноември, 2025 19:44 379 0

  • владимир зографски -
  • ски скоковете-
  • фалун-
  • швеция-
  • голямата шанца-
  • световната купа

Силно представяне във Фалун

Владимир Зографски с нови точки за Световната купа по ски скокове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски продължава да впечатлява с постоянството си на световната сцена. Във втория ден от състезанията ски скоковете във Фалун, Швеция, Зографски се нареди на 24-о място на голямата шанца, като по този начин добави нови точки към актива си в генералното класиране за Световната купа.

След като вчера българинът блесна с девета позиция на малката шанца, днес той отново демонстрира стабилна форма. Със скокове от 120 и 121,5 метра, Зографски събра общо 222 точки, които му донесоха още 7 точки за Световната купа.

Така, след четири старта от началото на сезона, нашият национал вече разполага с 65 точки в генералното подреждане.

Победител в днешната надпревара стана словенецът Анже Ланишек, който впечатли с резултат от 262,9 точки след скокове от 129 и 128,5 метра.


