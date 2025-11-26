Новини
Исторически момент за Рилски спортист в Адриатическата лига

26 Ноември, 2025 23:08 515 0

  • рилски спортист-
  • адриатическа лига-
  • баскетбол-
  • историческа победа-
  • самоков-
  • женски отбор-
  • маргарита маринкова-
  • радина илиева-
  • студио загреб-
  • европейски баскетбол

Дамите от Самоков записаха първи успех

Исторически момент за Рилски спортист в Адриатическата лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Историческа вечер за женския баскетболен отбор на Рилски спортист! Самоковки записаха първата си победа в престижната Адриатическа лига, след като категорично надделяха над хърватския Студио Загреб с резултат 97:78 в шестия кръг на надпреварата.

Срещата се проведе в зала „Трънско“, където българките сложиха край на неприятната си серия от четири поредни загуби.

Възпитаничките на треньор Маргарита Маринкова демонстрираха борбен дух и отлична игра, с което заслужено се поздравиха с успеха.

Радина Илиева бе сред най-резултатните на паркета, като завърши с 18 точки и 7 овладени борби, докато за домакините от Загреб Джазмин Елдър също реализира 18 точки и добави 5 борби към актива си.

С този успех Рилски спортист вече има баланс от една победа и четири поражения в дебютния си сезон в Адриатическата лига.

Следващото предизвикателство за самоковския тим е гостуване на Орлови, насрочено за 3 декември (сряда).


