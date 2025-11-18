Джа Морант от Мемфис Гризлис пропуска няколко седмици заради нова травма

Звездният гард на Мемфис Гризлис - Джа Морант ще бъде извън игра поне до декември, след като получи разтежение на десния прасец, информира агенция Ройтерс. Инцидентът се случи по време на сблъсъка с Кливланд Кавалиърс в събота, когато Морант бе принуден да напусне паркета още в първата четвърт.

Само за шест минути на терена 26-годишният баскетболист успя да реализира седем точки и да подаде две асистенции, преди да бъде заменен.

В крайна сметка Мемфис отстъпи с резултат 100:108.

До момента Морант е записал средно по 17,9 точки, 3,5 борби и 7,6 асистенции в 12 изиграни срещи. За съжаление, травмите не са нещо ново за него. През миналата кампания гардът се появи само в девет мача, като освен физическите проблеми, бе наказан за общо 33 двубоя.

Предходният сезон също бе белязан от контузии, които ограничиха участието му до 50 мача.