Новини
Спорт »
Баскетбол »
Сет Къри се завръща в Голдън Стейт: Братското дуо ще обедини сили до края на сезона

Сет Къри се завръща в Голдън Стейт: Братското дуо ще обедини сили до края на сезона

1 Декември, 2025 17:26 426 0

  • сет къри-
  • стеф къри-
  • голдън стейт уориърс-
  • нба-
  • трансфер-
  • братя къри-
  • баскетбол-
  • западна конференция-
  • оклахома сити тъндър

Новината бе потвърдена от ESPN и предизвика вълна от ентусиазъм сред феновете

Сет Къри се завръща в Голдън Стейт: Братското дуо ще обедини сили до края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сет Къри официално ще облече екипа на Голдън Стейт Уориърс и ще се присъедини към своя именит брат, Стеф Къри, за остатъка от настоящия сезон в НБА. Новината бе потвърдена от ESPN и предизвика вълна от ентусиазъм сред феновете на „воините“.

След като през лятото премина през тренировъчния лагер на Голдън Стейт, Сет Къри не попадна в първоначалния състав заради стриктните финансови ограничения и лимита на играчите. Сега обаче, благодарение на освободено място в ростера, 35-годишният гард получава шанс да се докаже в един от най-успешните отбори на последното десетилетие.

Любопитен факт е, че въпреки дългогодишната си кариера в НБА, Сет и Стеф Къри никога досега не са играли рамо до рамо в официален мач от редовния сезон.

Сет, който е обиколил цели девет различни тима в лигата, за последно защитаваше цветовете на Шарлът Хорнетс, където реализираше средно по 6,5 точки на двубой, основно като резерва.

За съжаление, феновете ще трябва да почакат още малко, преди да видят братята Къри заедно на паркета – Стеф Къри лекува травма и ще отсъства поне още седмица.

В момента „воините“ заемат осмата позиция в Западната конференция с баланс 11-10 и се готвят за тежко домакинство срещу шампиона Оклахома Сити Тъндър на 3 декември.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ