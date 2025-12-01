Сет Къри се завръща в Голдън Стейт: Братското дуо ще обедини сили до края на сезона

Сет Къри официално ще облече екипа на Голдън Стейт Уориърс и ще се присъедини към своя именит брат, Стеф Къри, за остатъка от настоящия сезон в НБА. Новината бе потвърдена от ESPN и предизвика вълна от ентусиазъм сред феновете на „воините“.

След като през лятото премина през тренировъчния лагер на Голдън Стейт, Сет Къри не попадна в първоначалния състав заради стриктните финансови ограничения и лимита на играчите. Сега обаче, благодарение на освободено място в ростера, 35-годишният гард получава шанс да се докаже в един от най-успешните отбори на последното десетилетие.

Любопитен факт е, че въпреки дългогодишната си кариера в НБА, Сет и Стеф Къри никога досега не са играли рамо до рамо в официален мач от редовния сезон.

Сет, който е обиколил цели девет различни тима в лигата, за последно защитаваше цветовете на Шарлът Хорнетс, където реализираше средно по 6,5 точки на двубой, основно като резерва.

За съжаление, феновете ще трябва да почакат още малко, преди да видят братята Къри заедно на паркета – Стеф Къри лекува травма и ще отсъства поне още седмица.

В момента „воините“ заемат осмата позиция в Западната конференция с баланс 11-10 и се готвят за тежко домакинство срещу шампиона Оклахома Сити Тъндър на 3 декември.