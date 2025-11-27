Новини
Резултати от мачовете в Евролигата

27 Ноември, 2025 07:48 725 1

Изиграха се четири срещи

Резултати от мачовете в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изиграха се четири мача от 13-ия кръг в баскетболната Евролига:

Цървена звезда – Олимпиакос – 91:80

Макаби Тел Авив – Олимпия Милано 88:102

Монако – Анадолу Ефес 102:66

Барселона – Лион-Вильорбан 88:78


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имате

    0 0 Отговор
    Напредък, но сте много зле. Мачове имаше дори вторник...
    Апропо, къде е сратията за Везенков? Май му приседна нещо скарата в Белград.

    08:15 27.11.2025

