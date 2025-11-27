Резултати от мачовете в Евролигата

Изиграха се четири мача от 13-ия кръг в баскетболната Евролига:
Цървена звезда – Олимпиакос – 91:80
Макаби Тел Авив – Олимпия Милано 88:102
Монако – Анадолу Ефес 102:66
Барселона – Лион-Вильорбан 88:78
27 Ноември, 2025 07:48 725 1
1 Имате
Апропо, къде е сратията за Везенков? Май му приседна нещо скарата в Белград.
08:15 27.11.2025