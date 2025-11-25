Шампионската лига се завръща: Вечер на футболни страсти с девет сблъсъка

Футболните фенове по цял свят тръпнат в очакване, защото тази вечер Шампионската лига отново ще разпали страстите с цели девет интригуващи срещи от петия кръг на основната фаза. Сред тях се откроява истинският гвоздей на програмата – сблъсъкът между Челси и Барселона, който обещава да бъде спектакъл от най-висока класа.

В 22:00 часа българско време, лондонският "Стамфорд Бридж" ще бъде арена на поредната глава от дългогодишното съперничество между Челси и Барселона. Домакините се намират в отлична форма, след като вече пет поредни мача не познават вкуса на поражението – четири победи и едно равенство във всички турнири. Последният им успех дойде през уикенда срещу Бърнли, което ги изкачи до втората позиция във Висшата лига. Историята между двата гранда е изпъстрена с драматични моменти – в 17-те си досегашни срещи Барса има леко предимство с шест победи срещу пет за "сините", а шест пъти двубоят е завършвал без победител. Каталунците водят и по отбелязани голове – 29:21.

Друга среща, която приковава вниманието, противопоставя Манчестър Сити и Байер Леверкузен. Въпреки неочакваната загуба от Нюкасъл през уикенда, "гражданите" са абсолютни фаворити на своя стадион, където вече седем поредни пъти ликуват с убедителни победи – всяка с поне два гола разлика. В Шампионската лига те вече разгромиха Борусия Дортмунд с 4:1 у дома. Гостите от Леверкузен също пристигат с високо вдигнати глави – три поредни победи във всички надпревари и само две загуби в последните 14 мача под ръководството на Каспер Хюлманд. Въпреки това, пораженията от ПСЖ и Байерн Мюнхен показват, че срещу най-силните съперници германците все още имат какво да доказват.

Пълна програма на мачовете тази вечер:

19:45 ч. – Аякс - Бенфика

19:45 ч. – Галатасарай - Роял Юнион СЖ

22:00 ч. – Челси - Барселона

22:00 ч. – Бодьо/Глимт - Ювентус

22:00 ч. – Манчестър Сити - Байер Леверкузен

22:00 ч. – Борусия Дортмунд - Виляреал

22:00 ч. – Марсилия - Нюкасъл

22:00 ч. – Наполи - Карабах

22:00 ч. – Славия Прага - Атлетик Билбао