Кенан Йълдъз – Турското чудо на Ювентус с исторически рекорд на 20 години

Кенан Йълдъз – Турското чудо на Ювентус с исторически рекорд на 20 години

27 Ноември, 2025 13:08 392 0

Изумителният прогрес на таланта през последните 12 месеца не остава незабелязан

Кенан Йълдъз – Турското чудо на Ювентус с исторически рекорд на 20 години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус има нова млада звезда, която вече пише история в черно-белите анали. Само на 20 години, Кенан Йълдъз отбеляза своя стотен мач с екипа на „Старата госпожа“ при драматичната победа с 3:2 над Бодьо/Глимт. С този впечатляващ успех, турският плеймейкър се превърна в най-младия футболист, достигнал до 100 участия за гранда от Торино – истинско бижу в съвременния футбол.

Йълдъз не спира да чупи рекорди. Той вече е вписан в клубната история като най-младия голмайстор на Ювентус в Шампионската лига – на едва 19 години и 136 дни. Освен това, само няколко месеца по-късно, талантът стана и най-младият капитан на „бианконерите“, носейки лентата на 20 години и 139 дни. За сравнение, легендарни имена като Бруно Николе, Феличе Борел и дори Алекс Дел Пиеро са имали далеч по-малко мачове на същата възраст – съответно 83, 79 и 64.

Изумителният прогрес на Йълдъз през последните 12 месеца не остава незабелязан. В Шампионската лига младият турчин вече има 2 гола и 2 асистенции, което го нарежда сред най-обещаващите таланти, родени след 2005 година. Пред него по статистика са само Ламин Ямал (7 гола и 4 асистенции) и Дезире Дуе (7 гола и 3 асистенции).


