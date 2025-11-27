Защитник на Интер към крило на Милан: Ще ти откъсна пръста

През уикенда Милан победи Интер с 1:0 в 12-ия кръг на Серия А, а сега DAZN Italia публикува кадри зад кулисите от Дерби дела Мадонина.

Малко преди края на първото полувреме избухна спор между защитника на Интер – Франческо Ачерби и Рафа Леао от Милан. След поредното единоборство между двамата Леао се обърна към съдията и няколко пъти повтори: „Той ми дърпа косата, защо ми дърпа косата“.

Бранителят на „нерадзурите“ настоя, че не го е направил нарочно, но когато крилото на „росонерите“ му казал, че това е последният път и повече няма да позволи подобно нещо, Ачерби отвърнал: „Следващия път ще ти откъсна пръста.“