Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защитник на Интер към крило на Милан: Ще ти откъсна пръста

Защитник на Интер към крило на Милан: Ще ти откъсна пръста

27 Ноември, 2025 19:29 416 0

  • интер-
  • франческо ачерби-
  • рафа леао-
  • милан-
  • футбол

Малко преди края на първото полувреме избухна спор

Защитник на Интер към крило на Милан: Ще ти откъсна пръста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През уикенда Милан победи Интер с 1:0 в 12-ия кръг на Серия А, а сега DAZN Italia публикува кадри зад кулисите от Дерби дела Мадонина.

Малко преди края на първото полувреме избухна спор между защитника на Интер – Франческо Ачерби и Рафа Леао от Милан. След поредното единоборство между двамата Леао се обърна към съдията и няколко пъти повтори: „Той ми дърпа косата, защо ми дърпа косата“.

Бранителят на „нерадзурите“ настоя, че не го е направил нарочно, но когато крилото на „росонерите“ му казал, че това е последният път и повече няма да позволи подобно нещо, Ачерби отвърнал: „Следващия път ще ти откъсна пръста.“


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ