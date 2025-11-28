Слот:„Ще се борим докрай“ въпреки историческия срив на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че отборът „ще се бори“, въпреки ужасяващата серия, в която тимът е загубил 9 от последните 12 мача.

Унижението с 4:1 от ПСВ в Шампионската лига дойде след две поредни загуби с 0:3 от Манчестър Сити и Нотингам Форест – нещо, което клубът не е преживявал от 1992 г.

Ливърпул падна до 12-то място във Висшата лига и има едва 1.2% шанс да защити титлата си според “Opta”, докато Арсенал е категоричен фаворит.

Въпреки натиска, ръководството изглежда запазва доверие в Слот. На пресконференцията си той беше категоричен:

„Борим се и ще продължим да се борим. Трябва да намерим отговорите и да останем верни на това, което клубът представлява. Всяка малка грешка ни струва гол, това е лош коктейл”.

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк също защити Слот:

„Арне е невероятен треньор. Той 1000% ще намери изход.“

Ливърпул гостува на Уест Хем в неделя, търсейки край на катастрофалната серия.