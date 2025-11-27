Новини
Нюкасъл се жалва в УЕФА след ексцесиите в Марсилия

27 Ноември, 2025 21:59

Нюкасъл се жалва в УЕФА след ексцесиите в Марсилия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От английския Нюкасъл Юнайтед потвърдиха, че клубът ще подаде официална жалба до УЕФА след инцидентите между полиция и техни привърженици на стадион „Велодром“ след мача от Шампионската лига срещу Олимпик Марсилия.

Отборът на Еди Хау загуби с 1:2 в Южна Франция, след като два гола на Пиер-Емерик Обамеянг обърнаха ранното предимство на гостите и донесоха ценна победа на Роберто Де Дзерби в надпреварата.

След края на мача феновете на Нюкасъл Юнайтед бяха задържани на стадиона, а някои от тях изразиха притесненията си относно предполагаемото грубо отношение от страна на френската полиция след последния съдийски сигнал.

„Официално ще повдигнем нашите притеснения пред УЕФА, Олимпик Марсилия и френската полиция във връзка с неприемливото отношение към нашите привърженици от страна на полицията на стадион „Велодром“ след мача от Шампионската лига във вторник.“

„След последния съдийски сигнал, нашите привърженици бяха задължени да останат на стадиона за период до един час по нареждане на местните власти, за да се гарантира тяхната безопасност при напускане на стадиона. Имаше планове да бъдат изведени 500 привърженици наведнъж, с полицейски ескорт до метростанцията за продължаване на пътуването им. Нашите фенове бяха в добро настроение въпреки разочароващия резултат и чакаха търпеливо и без инциденти по време на периода на задържане.“

„Операцията след мача беше наблюдавана отблизо от нашите стюарди и старши персонал. След като първата група привърженици беше освободена, полицията започна да използва ненужна и непропорционална сила, за да спре останалите ни фенове да продължат да се движат. Това бе осъществено чрез комбинация от лютив спрей, палки и щитове, като множество привърженици бяха нападнати безразборно от полицията.“

„Много привърженици бяха видимо разстроени, особено в горната част на гостуващия сектор, където стана очевидно струпване. Нашият персонал незабавно обърна внимание на въпроса към полицията, но това имаше ограничено въздействие върху техните прекомерни тактики. Феновете, напускащи стадиона, с право споделиха своето притеснение, разочарование и гняв с нашия персонал, и впоследствие получихме дълбоко обезпокоителни свидетелски доклади от привърженици, които са присъствали.“

„Безопасността и благополучието на привържениците винаги трябва да бъдат от първостепенно значение и ние остро осъждаме отношението към нашите привърженици от страна на полицията по време на този инцидент.“

Клубът ще призове УЕФА, Олимпик Марсилия и местните власти да разследват официално въпроса, за да се гарантира, че ще бъдат извлечени поуки и това поведение няма да се повтори. Нюкасъл Юнайтед продължава да поддържа връзка с Футболното полицейско звено на Обединеното кралство, докато събира доказателства от името на своите привърженици“, се казва в позицията на Нюкасъл.


