Бивш играч на Рома с любопитни разкрития за Франческо Тоти

Бившият централен защитник на Рома Антонио Карлос Заго, известен сред феновете като „Терминатора“, се върна към най-светлите си години в Серия А в интервю за „Гадзета дело Спорт“. Бразилецът припомни времето си в Рим, когато „джалоросите“ спечелиха шампионската титла и отборът бе пълен със звезди.

„Когато Батистута дойде в Рома, усетихме, че можем да постигнем нещо велико. С Валтер Самуел, Емерсон и ветерани като Алдаир, Кафу, Кандела и Монтела, а с Тоти, който ставаше все по-добър, целите ни станаха ясни – да върнем усмивките на феновете след титлата на Лацио“, разказа Заго.

Бразилецът призна, че най-трудният съперник за опазване в кариерата му е бил Роналдо. „Все още сънувам кошмари за онзи мач на „Олимпико“ през 1999 г., когато Интер ни победи с 5:4. Феномена беше неудържим. Шевченко също ни създаваше проблеми, но имахме и нашия голям реализатор – Тоти“, добави той.

Заго разкри и любопитен момент от съвместното си съжителство с капитана на Рома. „Когато пристигнах в Рим, ме настаниха в стаята на Тоти. За мен беше чест, но той хъркаше и говореше насън. Един път извика: ‚Подай ми топката!‘, и трябваше да го успокоя. В крайна сметка поисках да сменя стаята и от следващата година Тоти спеше сам.“

Бившият национал изрази и разочарованието си, че не е станал световен шампион. „През 1994 г. получих четири фрактури на скулата и пропуснах Франция'98. През 2002 г. загубих баща си и Рома не поднови договора ми. Никога не разбрах защо.“

Той отдаде заслуженото на треньорите, с които е работил. „Никога не съм виждал треньор да тренира атаката така, както правеше Земан. Луческу е майстор – научи бразилските млади не само на футбол, но и как да живеят. Анчелоти е най-добрият треньор в света и съм убеден, че с него Бразилия ще стане световен шампион.“

Не липсват и спомени за по-бурни моменти на терена. „В онова дерби с Лацио, когато наплюх Симеоне, той провокираше и изкарваше гнева на Асунсао. Винаги съм защитавал съотборниците си, но днес съжалявам за онова“, призна Заго.