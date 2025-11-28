Новини
Здравословни и емоционални изпитания за капитана на Барселона

28 Ноември, 2025 18:36 344 0

Каталунският тим остава без Араухо за сблъсъка с Алавес

Здравословни и емоционални изпитания за капитана на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона ще трябва да се справя без ключовия си защитник и капитан Роналд Араухо в предстоящия двубой срещу Алавес от испанската Ла Лига. Причината за отсъствието на уругвайския национал е остра чревна инфекция, която го извади от тренировъчния процес през последните два дни, съобщава авторитетното издание „Ас“.

Според източници, близки до отбора, Араухо преживява не само физически неразположения, но и сериозни емоционални трудности. След червения картон и болезнената загуба с 0:3 от Челси в Шампионската лига, бранителят е изпаднал в тежко настроение и изпитва затруднения да се върне към обичайното си ниво на увереност.

Наставникът на каталунците Ханзи Флик потвърди неприятната новина на пресконференция: „Роналд страда от чревна инфекция и няма да бъде на разположение за мача с Алавес. След поражението от Челси атмосферата в съблекалнята е напрегната и той е с понижено настроение, но трябва да запазим позитивната нагласа и да гледаме напред.“

Отсъствието на Араухо е сериозен удар за Барса, която се стреми да се върне на победния път след разочароващото представяне в Европа.


