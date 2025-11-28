Новини
Феновете на Ботев Пловдив настояват за спешни действия от общината

28 Ноември, 2025 22:16 521 1

Две водещи организации се обединиха около завършването на стадиона

Феновете на Ботев Пловдив настояват за спешни действия от общината - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двете водещи организации, обединяващи привържениците на футболния клуб Ботев Пловдив – Сдружение "Ботев 1912" и Сдружение "ПФК Ботев", изразиха остро недоволство спрямо Община Пловдив.

В официална декларация, разпространена до медиите, те категорично настояват за незабавно подписване на договора за втория етап от строителството на стадион "Христо Ботев", известен сред феновете като "Колежа".

"Времето тече, а обещанията остават само на думи", гласи част от позицията на сдруженията, които подчертават, че търпението на ботевистката общност е на изчерпване.

Ето какво гласи позицията:

"Днес Сдружение "Ботев 1912“ и Сдружение "ПФК Ботев“ излязохме с официална декларация по повод коментарите на кмета относно строителството на стадион "Локомотив“. Подкрепяме развитието на спортната инфраструктура в Пловдив – за всички клубове. Но има въпрос, който вече месеци стои без отговор и засяга хиляди хора:

Защо Община Пловдив все още не е подписала договора за Етап 2 на стадион "Христо Ботев“, при положение че обществената поръчка е приключила, има класиране и всички административни изисквания са изпълнени?

По време на срещата ни с кмета стана ясно, че без този договор конструкторът дори не може да приеме Етап 1.2.

Забавянето е необяснимо и противоречи на обществения интерес.

Нашите призиви са ясни:

- Кметът да изпълни функциите си на възложител.

- Да бъде предотвратено напрежение сред жълто-черната общност.

- Да се подпише незабавно договорът за Етап 2 – в съответствие със закона и резултатите от процедурата.

Стадион "Христо Ботев“ е публично финансиран проект, с ясни ангажименти и срокове от страна на общината. Той не е просто спортно съоръжение – това е единствената пловдивска арена, която може да бъде сертифицирана за домакинства на националните ни отбори още в най-кратък срок. Проект с национално значение.

Пловдив заслужава модерни стадиони.

Жълто-черната общност заслужава коректност и прозрачност.

Чакаме конкретни действия. В интерес на града“, се казва в декларацията на феновете от Ботев Пловдив."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма такава държава

    СЕГА НА ДНЕВЕН РЕД Е КРАДЕНЕ ОТ ДЖАМИЯТА . ТАМ СЕ ИЗНАСЯТ С ЧУВАЛИ ОТ ГЕРБЕРСКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ

    22:37 28.11.2025

