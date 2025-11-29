Щефан Бренщайнер взе първата си победа в СК по ски алпийски дисциплини

Щефан Бренщайнер записа първата си победа в Световната купа по ски алпийски дисциплини, предава, след като спечели гигантския слалом в Копър Маунтин (САЩ), предава БТА. Той спечели първия манш и завърши с общо време от 2:30.98 минути.
Втори на 0.95 секунди се нареди норвежецът Хенрик Кристоферсен, а трети на точно секунда остана хърватинът Филип Зубчич. Австриецът Марко Шварц, италианецът Алекс Винатцер и словенецът Жан Кранец допълниха местата в топ шест.
Много силно каране във втория манш направи Винатцер, който навакса 15 позиции, след като най-бърз - 1:16.96 минути.
С победата си Бренщайнер излезе начело в класирането в дисциплината и след две проведени състезания има 150 точки. Втори със 130 точки е сънародникът му Марко Шварц, а трети със 116 точки е Хенрик Кристоферсен.
В генералното класиране за Световната купа швейцарецът Марко Одермат запазва първата си позиция с 200 точки. Втори със 166 е Шварц, пред Кристоферсен със 158. Бренщайнер е пети със 150 точки.
29 Ноември, 2025 08:33 431 0
