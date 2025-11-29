Новини
Юнайтед гледа към Ливраменто, ще изпревари ли Манчестър Сити и Арсенал

29 Ноември, 2025 10:14 398 0

  • манчестър сити-
  • манчестър юнайтед-
  • нюкасъл-
  • ливраменто

Нюкасъл към момента не са склонни да продават 23-годишния футболист

Юнайтед гледа към Ливраменто, ще изпревари ли Манчестър Сити и Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Манчестър Юнайтед все още следи изкъсо десния бек на Нюкасъл Валентино Ливраменто (вдясно), твърди Caught Offside, цитирани от sportal.bg. Тимът обаче може да срещне конкуренцията на Арсенал и Манчестър Сити.

Според източника „свраките“ не са склонни да продават 23-годишния футболист. Самият играч също не мисли да напуска клуба, но се смята, че Манчестър Сити може да се опита да привлече Ливраменто през зимата. Най-вероятно Манчестър Юнайтед и Арсенал ще отправят трансферни оферти за защитника през лятото.

Този сезон Ливраменто е участвал в 10 мача във всички състезания, като е дал една асистенция. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. Според информация в Transfermarkt пазарната му стойност е 40 млн евро.


