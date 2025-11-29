Ръководството на Манчестър Юнайтед все още следи изкъсо десния бек на Нюкасъл Валентино Ливраменто (вдясно), твърди Caught Offside, цитирани от sportal.bg. Тимът обаче може да срещне конкуренцията на Арсенал и Манчестър Сити.
Според източника „свраките“ не са склонни да продават 23-годишния футболист. Самият играч също не мисли да напуска клуба, но се смята, че Манчестър Сити може да се опита да привлече Ливраменто през зимата. Най-вероятно Манчестър Юнайтед и Арсенал ще отправят трансферни оферти за защитника през лятото.
Този сезон Ливраменто е участвал в 10 мача във всички състезания, като е дал една асистенция. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. Според информация в Transfermarkt пазарната му стойност е 40 млн евро.
Юнайтед гледа към Ливраменто, ще изпревари ли Манчестър Сити и Арсенал
29 Ноември, 2025
Нюкасъл към момента не са склонни да продават 23-годишния футболист
