Тъжна вест: Нотингам Форест потвърди за кончината на дете от школата

29 Ноември, 2025 11:27 631 4

Клубът изрази дълбоки съболезнования към семейството и близките му

Тъжна вест: Нотингам Форест потвърди за кончината на дете от школата - 1
Снимка: The Talent Hunter
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Нотингам Форест съобщи с огромна тъга за смъртта на младия вратар от академията Джош Травис. Новината беше потвърдена от клуба чрез официалните им канали.

„Всички в Нотингам Форест сме дълбоко натъжени от трагичната кончина на нашия бивш вратар Джош Травис. Мислите ни са със семейството и приятелите му в този изключително тежък момент“, гласи съобщението на клуба.

Причината за смъртта не се оповестява, а клубът призовава за уважение към личното пространство на близките му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 4 Отговор
    Малко гейче.🌈😪🌈

    11:32 29.11.2025

  • 2 Файзера

    3 0 Отговор
    действа./

    11:40 29.11.2025

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Урсула знае най добре ,

    11:43 29.11.2025

  • 4 123

    1 0 Отговор
    A stra ze neca = Път към смъртта. На латински език.

    12:14 29.11.2025

