Тъжна вест: Нотингам Форест потвърди за кончината на дете от школата

Нотингам Форест съобщи с огромна тъга за смъртта на младия вратар от академията Джош Травис. Новината беше потвърдена от клуба чрез официалните им канали.
„Всички в Нотингам Форест сме дълбоко натъжени от трагичната кончина на нашия бивш вратар Джош Травис. Мислите ни са със семейството и приятелите му в този изключително тежък момент“, гласи съобщението на клуба.
Причината за смъртта не се оповестява, а клубът призовава за уважение към личното пространство на близките му.
