Ман Сити взе трудна победа срещу Лийдс

Ман Сити взе трудна победа срещу Лийдс

29 Ноември, 2025 21:15 348 0

Цял мач за домакините записа българският национал Илия Груев


Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити доста трудно победи като гост Лийдс с 3:2 в мач от 13-ия кръг на Висшата лига на Англия, предава БТА. Сити имаха огромно превъзходство преди почивката, взеха два гола аванс и изглеждаше, че ще постигнат разгромна победа, но през втората част "белите" тотално обърнаха хода на играта и единствено късно попадение на Фил Фоудън спаси трите точки за домакините.

Точно Фоудън даде преднина на Сити още в първата минута на срещата, засичайки центриране от десния фланг. В 25-ата Йошко Гвардиол покачи на 2:0 след разбъркване след корнер, а цялото първо полувреме премина при постоянни атаки на домакините, които още тогава можеха да вземат много по-сериозен аванс.

Лийдс, който нямаше нито един точен удар до почивката, успя да намали още в 49-ата минута чрез Доминик Калвърт-Люин, който се появи като смяна на полувремето.
В 68-мата минута Лукас Нмеча изравни, след като направи добавка след изпълнение на дузпа, която самият той пропусна.

Срещата вървеше към равенство, но в първата минута на продължението Фоудън бе точен с изстрел от границата на наказателното поле. Цял мач за Лийдс записа българският национал Илия Груев.


