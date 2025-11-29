Ман Сити взе трудна победа срещу Лийдс

Манчестър Сити доста трудно победи като гост Лийдс с 3:2 в мач от 13-ия кръг на Висшата лига на Англия, предава БТА. Сити имаха огромно превъзходство преди почивката, взеха два гола аванс и изглеждаше, че ще постигнат разгромна победа, но през втората част "белите" тотално обърнаха хода на играта и единствено късно попадение на Фил Фоудън спаси трите точки за домакините.



Точно Фоудън даде преднина на Сити още в първата минута на срещата, засичайки центриране от десния фланг. В 25-ата Йошко Гвардиол покачи на 2:0 след разбъркване след корнер, а цялото първо полувреме премина при постоянни атаки на домакините, които още тогава можеха да вземат много по-сериозен аванс.



Лийдс, който нямаше нито един точен удар до почивката, успя да намали още в 49-ата минута чрез Доминик Калвърт-Люин, който се появи като смяна на полувремето.

В 68-мата минута Лукас Нмеча изравни, след като направи добавка след изпълнение на дузпа, която самият той пропусна.



Срещата вървеше към равенство, но в първата минута на продължението Фоудън бе точен с изстрел от границата на наказателното поле. Цял мач за Лийдс записа българският национал Илия Груев.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.