Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортна журналистка просто пак се показа

30 Ноември, 2025 12:14 1 315 2

  • дилета-
  • лиота-
  • секси-
  • форми

Дилета Леота знае как да прикова мъжките погледи

Спортна журналистка просто пак се показа - 1
Снимка: Официална страница на Дилета Лиота в Инстаграм
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Спортната журналистка Дилета Леота отново прикова мъжките погледи, този път дори в спортни дрехи. Съпругата на вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус сподели кадри от импровизирана фотосесия, която ѝ донесе 156 000 лайка от нейните 9.2 млн. последователи в Инстаграм.

Италианката напомни за изумителното си тяло, а феновете ѝ я засипаха с коментари за перфектната ѝ визия.



Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Уникално просто заглавие

    12:43 30.11.2025

  • 2 за мераклии писари да се радват

    2 0 Отговор
    Спортна журналистка просто пак си показа
    ощавеното котенце

    12:56 30.11.2025

