Спортна журналистка просто пак се показа

Спортната журналистка Дилета Леота отново прикова мъжките погледи, този път дори в спортни дрехи. Съпругата на вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус сподели кадри от импровизирана фотосесия, която ѝ донесе 156 000 лайка от нейните 9.2 млн. последователи в Инстаграм.
Италианката напомни за изумителното си тяло, а феновете ѝ я засипаха с коментари за перфектната ѝ визия.
1 ООрана държава
12:43 30.11.2025
2 за мераклии писари да се радват
ощавеното котенце
12:56 30.11.2025