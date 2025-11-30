Новини
Защо Неймар не се затваря в тоалетната?

30 Ноември, 2025 15:16 565 2

  • неймар-
  • тоалетна-
  • псж-
  • александър летелие

Бившият вратар на ПСЖ Александър Летелие хвърля светлина по темата

Защо Неймар не се затваря в тоалетната? - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Защо Неймар не се затваря в тоалетната? Дали това е характерна негова черта, или има и друго. Бившият вратар на ПСЖ Александър Летелие хвърля светлина по темата, предава gong.bg.

„Веднъж бях просто изумен. Тогава бяхме на тренировъчната база. Влязох в тоалетната и видях Неймар да седи на тоалетната чиния. Вратата на неговата кабинка беше отворена. Веднага излязох, а Абду Диало видя, че съм се замислил. Той ме попита какво се е случило. Отговорих: „Току-що влязох в тоалетната, а там Неймар се изхожда с отворена врата“. Диало отговори: „Това е нормално, той има клаустрофобия“, сподели бившият страж.

„Той никога не се заключва, винаги оставя вратата отворена“, разкри Летелие относно проблема на Неймар.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    6 0 Отговор
    Браво,страхотна новина...Пфу...

    15:24 30.11.2025

  • 2 Ройтерс

    0 0 Отговор
    По-интересното е, че когато лъска-пак не се заключва, щото има и клаустрофилия!

    15:46 30.11.2025

