Защо Неймар не се затваря в тоалетната? Дали това е характерна негова черта, или има и друго. Бившият вратар на ПСЖ Александър Летелие хвърля светлина по темата, предава gong.bg.
„Веднъж бях просто изумен. Тогава бяхме на тренировъчната база. Влязох в тоалетната и видях Неймар да седи на тоалетната чиния. Вратата на неговата кабинка беше отворена. Веднага излязох, а Абду Диало видя, че съм се замислил. Той ме попита какво се е случило. Отговорих: „Току-що влязох в тоалетната, а там Неймар се изхожда с отворена врата“. Диало отговори: „Това е нормално, той има клаустрофобия“, сподели бившият страж.
„Той никога не се заключва, винаги оставя вратата отворена“, разкри Летелие относно проблема на Неймар.
Защо Неймар не се затваря в тоалетната?
30 Ноември, 2025 15:16 565 2
Бившият вратар на ПСЖ Александър Летелие хвърля светлина по темата
